Borsino Mondiali, chi sale e chi scende dopo 2 partite: Argentina, Brasile e Marocco su, Inghilterra al ribasso, Senegal giù

Quotazioni in rialzo, stazionarie e in ribasso per le varie big dopo 180' di Coppa del Mondo: Messi, Mbappe e Ronaldo superstar, stazionario Kane, crollo Cannavaro.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Si è chiusa la seconda giornata dei Mondiali, manca giusto l’ultimo turno di partite (che saranno prevedibilmente condite da biscotti e pareggi di comodo, visto che passano anche otto terze su dodici) per mandare agli archivi l’interminabile prima fase e far scattare le emozioni vere: l’eliminazione diretta. Quali sono le squadre che danno l’impressione di poter arrivare fino in fondo? Chi ha deluso rispetto alla prima giornata? E quali sono le selezioni più deludenti? Facciamo il punto sulle quotazioni di Nazionali e campioni dopo due partite: le impennate, i ribassi, i crolli. Con una precisazione doverosa: si tratta solo di impressioni parziali, suscettibili di aggiornamenti in base ai prossimi verdetti del campo.

Chi sale: Messi, Mbappé, Ronaldo e Ancelotti

Argentina ⬆️⬆️⬆️Cinque gol tutti firmati da Messi. La Seleccion continua a dettar legge, trascinata dalle giocate e dalle prodezze della Pulce. Il record di marcature ai Mondiali è un ulteriore premio al suo talento.

⬆️⬆️⬆️Cinque La Seleccion continua a dettar legge, trascinata dalle giocate e dalle prodezze della Pulce. Il è un ulteriore premio al suo talento. Francia ⬆️⬆️⬆️ Se l’Albiceleste è soprattutto Messi, i Bleus sono Mbappé più altri dieci. Un gruppo solido, talentuoso, capace di fare fuoco e fulmini (letteralmente) contro l’Iraq e che dà l’impressione di poter arrivare al traguardo.

⬆️⬆️⬆️ Se l’Albiceleste è soprattutto Messi, Un gruppo solido, talentuoso, capace di fare fuoco e e che dà l’impressione di poter arrivare al traguardo. Marocco ⬆️⬆️ Dopo aver fermato il Brasile, gli scatenati maghrebini hanno regolato la Scozia ipotecando la qualificazione. Saibari è un centravanti moderno, ma i Leoni dell’Atlante hanno tanti talenti su cui poter contare.

⬆️⬆️ Dopo aver fermato il Brasile, ipotecando la qualificazione. Saibari è un centravanti moderno, ma i Leoni dell’Atlante hanno Portogallo ⬆️⬆️ Riecco Ronaldo. La doppietta (da record, pure questa) del sempreverde CR7 ha messo a tacere polemiche e veleni. Ma i rossoverdi vanno rivisti contro altri avversari, basti pensare che contro il modesto Uzbekistan ha segnato persino Leao.

⬆️⬆️ Riecco Ronaldo. ha messo a tacere polemiche e veleni. Ma i rossoverdi vanno rivisti contro altri avversari, basti pensare che Germania ⬆️ Sudando sette camicie e sbraitando in continuazione contro l’arbitro, la Germania ha finalmente passato il primo turno ai Mondiali dopo due eliminazioni consecutive. Decisiva la vittoria, per la verità un po’ rubacchiata, sulla Costa d’Avorio.

⬆️ Sudando sette camicie e sbraitando in continuazione contro l’arbitro, dopo due eliminazioni consecutive. Decisiva la vittoria, per la verità un po’ rubacchiata, sulla Costa d’Avorio. Brasile ⬆️ Dopo una settimana di passione, un po’ di tregua per Carletto e i ragazzi della Selecao. Ma il 3-0 ad Haiti è uno zuccherino, i verdeoro vanno rivisti in altri tipi di sfide. E, con un Neymar in più, sono chiamati a far vedere grandi cose.

Conferma Capo Verde, ristagno De Bruyne e Lukaku

Capo Verde↔️↔️↔️ Il pareggio contro la Spagna non era stato frutto del caso. Contro l’Uruguay l’eroe non è stato Vozinha, ma tutto l’insieme di una squadra giovane, spensierata, che corre e difende con cuore e ordine. La qualificazione è vicina.

Il Contro l’Uruguay l’eroe non è stato Vozinha, ma tutto l’insieme di una squadra giovane, spensierata, che corre e difende con cuore e ordine. La qualificazione è vicina. Inghilterra ↔️↔️ Dalle stelle alle stalle. Il roboante poker alla Croazia aveva illuso i sostenitori di Kane e compagni, lo scialbo pareggio col Ghana – con tanto di rigore clamorosamente negato agli africani – ha riportato tutti coi piedi piantati a terra.

Dalle stelle alle stalle. i sostenitori di Kane e compagni, lo scialbo pareggio col Ghana – con tanto di – ha riportato tutti coi piedi piantati a terra. Belgio ↔️Come un vecchio Diesel sulla via del definitivo ingolfamento, i Diavoli Rossi non riescono proprio ad accendersi e ad arrivare a pieni giri. Contro l’Iran hanno rischiato addirittura il ko. E Rudi Garcia è vicino all’ennesimo flop della sua storia recente.

Chi scende: Koulibaly e Cannavaro flop, disastro Montella

Senegal ⬇️ Due sconfitte per i Leoni di Teranga ed eliminazione dietro l’angolo. Certo, le avversarie erano la Francia di Mbappé e la Norvegia di Haaland , ma che fine hanno fatto campioni come Koulibaly e Mané? Evaporati nel deserto saudita.

⬇️ Due sconfitte per i Leoni di Teranga ed eliminazione dietro l’angolo. Certo, le avversarie erano , ma che fine hanno fatto campioni come Uzbekistan ⬇️⬇️ Non che ci si aspettasse granché da Shomurodov e compagni, artefici della prima storica qualificazione mondiale. Forse però contro il Portogallo si poteva auspicare una difesa meno allegra , tanto più che messa in piedi da Cannavaro, uno dei difensori più forti di sempre.

⬇️⬇️ Non che ci si aspettasse granché da Shomurodov e compagni, artefici della prima storica qualificazione mondiale. Forse però , tanto più che messa in piedi da Cannavaro, uno dei difensori più forti di sempre. Turchia ⬇️⬇️⬇️ Tanti tiri in porta ma zero gol all’attivo in due partite, due sconfitte sul groppone e l’aritmetica eliminazione con novanta minuti d’anticipo: clamoroso e imprevedibile flop in salsa turca per Montella, Aeroplanino che negli States sta volando bassissimo.