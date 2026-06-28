Il borsino delle quotazioni delle Nazionali al termine del 1° turno: Messi e Dembele da urlo, Yamal in crescita, Ronaldo e Olise ristagnano. In risalita Brasile e Inghilterra.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Cala il sipario sulla fase a gironi dei Mondiali: 72 partite per eliminare 16 Nazionali su 48, di fatto le più deboli del lotto (tra cui Curacao, Haiti, Panama, Nuova Zelanda, Giordania, Uzbekistan e giusto due o tre Nazionali di lignaggio più alto: Turchia, Scozia e Uruguay. Quali sono le squadre messe meglio alla vigilia degli incontri a eliminazione diretta? Chi è andata avanti senza brillare? E quali sono state le selezioni più deludenti? Facciamo il punto sulle quotazioni di Nazionali e campioni dopo tre partite: impennate, rialzi, ribassi, ristagni, crolli. Con una precisazione doverosa: si tratta solo di impressioni parziali, suscettibili di aggiornamenti in base ai prossimi verdetti del campo. Quelli, ora più che mai, definitivi.

Chi sale: Messi, Dembele, Ancelotti, Yamal e…Ochoa

Argentina ⬆️⬆️⬆️ Tris di vittorie per i campioni, con Messi che continua a disintegrare record su record . Sei gol per la Pulce nelle prime tre partite del torneo, anche con impiego part time. E le prossime sfide non si annunciano impossibili per la Seleccion.

⬆️⬆️⬆️ Tris di vittorie per i campioni, con . Sei gol per la Pulce nelle prime tre partite del torneo, anche con impiego part time. E le prossime sfide non si annunciano impossibili per la Seleccion. Francia ⬆️⬆️⬆️ Era attesa alla vigilia, sta confermando tutte le aspettative. Irrisoria la facilità con cui i Bleus di Deschamps hanno dominato il presunto “girone della morte” , o almeno così definito il giorno dei sorteggi. Dembele, Mbappé e tutti gli altri : la Francia fa paura.

⬆️⬆️⬆️ Era attesa alla vigilia, sta confermando tutte le aspettative. , o almeno così definito il giorno dei sorteggi. : la Francia fa paura. Messico ⬆️⬆️ Occhio pure al Messico, che nei sedicesimi (con l’Ecuador) ed eventualmente negli ottavi (contro Inghilterra o Congo) potrà sfruttare ancora il fattore campo. La Tricolor ha entusiasmo, qualità e polmoni, insieme ad Argentina e Francia è l’unica ad aver chiuso con tre vittorie.

⬆️⬆️ Occhio pure al Messico, che nei sedicesimi (con l’Ecuador) ed eventualmente negli ottavi (contro Inghilterra o Congo) La Tricolor ha entusiasmo, qualità e polmoni, insieme ad Argentina e Francia è l’unica ad aver chiuso con tre vittorie. Brasile ⬆️⬆️ In risalita le quotazioni di Carletto e della sua Selecao. Nonostante non abbiano potuto ancora contare sul miglior Neymar , i verdeoro hanno in campo un Vinicius ingiocabile e in panchina un altro fuoriclasse. Per la vittoria ci sono anche loro.

⬆️⬆️ In risalita le quotazioni di Carletto e della sua Selecao. Nonostante , i verdeoro hanno in campo un Vinicius ingiocabile e in panchina un altro fuoriclasse. Per la vittoria ci sono anche loro. Spagna ⬆️ Migliorano le condizioni di Yamal e migliora tutta la Spagna. Più che l’attacco atomico , della Roja di De la Fuente colpisce la solidità difensiva oltre alla capacità di amministrare le partite con l’eterno, ipnotico possesso palla. Ma va rivista contro avversarie più forti.

⬆️ Migliorano le condizioni di Yamal e migliora tutta la Spagna. Più che l’attacco atomico oltre alla capacità di amministrare le partite con l’eterno, ipnotico possesso palla. Ma va rivista contro avversarie più forti. Inghilterra ⬆️ Avanti anche i Leoni di Tuchel, che possono contare su Kane, Bellingham e sulle stelle (spompate) della Premier League. Ordinaria amministrazione la fase a gironi, il difficile viene adesso.

Ronaldo non brilla, compitino per De Bruyne e Lukaku

Capo Verde↔️↔️↔️ Tre pareggi per gli Squali Blu e clamorosa qualificazione ai sedicesimi per la selezione del piccolo arcipelago dell’Atlantico. Adesso arriva lo scontro con Messi ed è prevedibile un nuovo maxi catenaccione a protezione di Vozinha, portiere cult del torneo .

Tre pareggi per gli Squali Blu e per la selezione del piccolo arcipelago dell’Atlantico. Adesso arriva lo scontro con Messi ed è prevedibile un nuovo . Belgio ↔️↔️ Impossibile esaltarsi per il 5-1 alla Nuova Zelanda e per la qualificazione da primi nel girone più scarso dei Mondiali. De Bruyne e Lukaku devono svegliarsi, ma sul serio , per condurre i Diavoli Rossi il più avanti possibile.

Impossibile esaltarsi per il 5-1 alla Nuova Zelanda e per la qualificazione da primi nel girone più scarso dei Mondiali. , per condurre i Diavoli Rossi il più avanti possibile. Senegal ↔️↔️ Con una cinquina d’orgoglio e accantonando il totem Koulibaly, i Leoni di Teranga sono riusciti almeno a centrare l’obiettivo minimo: il passaggio ai sedicesimi. Dove troveranno proprio il Belgio, in una sfida tra big che sin qui non hanno incantato (eufemismo).

Con una cinquina d’orgoglio e accantonando il totem Koulibaly, i Leoni di Teranga sono riusciti almeno a centrare Dove troveranno proprio il Belgio, in una sfida tra big che sin qui non hanno incantato (eufemismo). Portogallo ↔️La manita all’impresentabile Uzbekistan di Cannavaro era stata un fuoco di paglia, contro la Colombia Ronaldo e i suoi compagni sono tornati gli inconcludenti pasticcioni del primo match contro il Congo. Anche se c’è il sospetto che abbiano “scelto” la metà del tabellone dove posizionarsi, uno dei tanti bug dei Mondiali di Infantino.

Chi scende: Norvegia al risparmio, disastri Scozia e Bielsa

Germania ⬇️ Con la mente sgombra vista la qualificazione in cassaforte, Olise e compagni hanno rimediato una figuraccia storica contro l’Ecuador , che ha un po’ spento gli entusiasmi scatenati dal rocambolesco successo con la Costa d’Avorio. E dopo il Paraguay, agli ottavi potrebbero trovare la Francia .

⬇️ Con la mente sgombra vista la qualificazione in cassaforte, , che ha un po’ spento gli entusiasmi scatenati dal rocambolesco successo con la Costa d’Avorio. E dopo il Paraguay, . Norvegia ⬇️⬇️ Complice un inspiegabile turnover, gli scandinavi si sono consegnati alla Francia ponendo fine alla lunga serie vincente in partite ufficiali (l’Italia ne sa qualcosa) e finendo in uno spicchio di tabellone assai complicato. Vedere in Haaland in panchina a riposare (?) è il mistero buffo di questi Mondiali.

⬇️⬇️ Complice un inspiegabile turnover, ponendo fine alla lunga serie vincente in partite ufficiali (l’Italia ne sa qualcosa) e finendo in uno spicchio di tabellone assai complicato. Vedere in è il mistero buffo di questi Mondiali. Scozia ⬇️⬇️⬇️ La maledizione della Tartan Army colpisce ancora. Tra Mondiali ed Europei, incredibile ma vero, la Scozia non ha mai superato il primo turno . Non c’è riuscita manco stavolta, nonostante un fuoriclasse di prima grandezza come McTominay e…basta .

⬇️⬇️⬇️ La maledizione della Tartan Army colpisce ancora. Tra Mondiali ed Europei, incredibile ma vero, . Non c’è riuscita manco stavolta, nonostante un . Uruguay ⬇️⬇️⬇️ La vera delusione del primo turno, insieme forse alla Turchia, è però la Celeste di Bielsa. Talmente “Loco” da togliere dal campo il suo miglior giocatore, Valverde, al 57′ del match decisivo con la Spagna. Gruppo spaccato, risultati deludenti, nervi tesi in tv a fine torneo: era davvero difficile fare peggio per il caro Marcelo.