Bortolami: "Otto razzie, non piango neanche più"

Lungo sfogo di Gianluca Bortolami a Il Giorno dopo l'ennesimo furto nel suo negozio di biciclette a Castano Primo, nel milanese. L'ex campione di ciclismo ha subito otto razzie in cinque anni.

"Non mi restano più neanche le lacrime per piangere". I ladri hanno rotto la vetrata dell’esposizione e hanno portato via una quindicina di pezzi: "Non so ancora dire a quanto ammonta il danno perché devo ancora fare un inventario. Siamo delusi e amareggiati perché questa non è la prima volta che ci devastano il negozio. Ventiquattrore prima, sempre alle 4, hanno svuotato un negozio in Valsesia. Probabilmente sono gli stessi. Una notizia che già ieri girava tra noi rivenditori, ma non pensavo proprio che nella stessa nottata avrebbero colpito nuovamente qui da noi".

I filmati delle telecamare sono al vaglio degli inquirenti. "Questa zona non è sicura. L’altra notte hanno tentato di rubare in una ferramenta qui vicino, anche i residenti delle villette hanno subito dei furti".

SPORTAL.IT | 22-11-2018 13:15