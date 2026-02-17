Borussia Dortmund-Atalanta: formazioni, orario, dove vederla in tv, Champions League

L’Atalanta torna a respirare l’aria della grande Europa e vola in Germania per affrontare il Borussia nell’andata dei playoff di Champions League, primo atto di una doppia sfida che vale l’accesso agli ottavi di finale. I nerazzurri hanno accarezzato fino all’ultimo la qualificazione diretta nella Fase Campionato, mancata per un soffio dopo le sconfitte contro Athletic Bilbao e Union Saint-Gilloise. Il Borussia, dal canto suo, ha archiviato la League Phase al 17esimo posto con undici punti. Scopri dove seguire la sfida in diretta tv e streaming.
- La situazione del Borussia Dortmund e dell'Atalanta
- Dove vedere Borussia-Atalanta in diretta tv e streaming
- Le probabili formazioni
- L'arbitro è olandese
La situazione del Borussia Dortmund e dell’Atalanta
Si preannuncia un confronto equilibrato tra due formazioni che attraversano un momento di forma simile. Il Borussia Dortmund occupa il secondo posto in Bundesliga, a sei lunghezze dal Bayern capolista, e arriva all’appuntamento forte di tre vittorie consecutive. L’ultimo passo falso in campionato risale a quindici giornate fa. Diverso il discorso in Champions: il cammino europeo è stato meno lineare, con tre vittorie, due pareggi e tre sconfitte per un totale di 11 punti nella League Phase, bottino che ha costretto i tedeschi al passaggio dai playoff.
Di fronte un’Atalanta rilanciata dal lavoro di Palladino dopo un avvio di stagione complicato. I nerazzurri sono reduci da otto risultati utili consecutivi, impreziositi dai successi contro Juventus e Lazio. In Champions la Dea ha chiuso a quota 13 punti, frutto di quattro vittorie, un pareggio e tre sconfitte: decisive, in negativo, i ko contro PSG all’esordio ma soprattutto quelli contro Athletic Bilbao e Union Saint-Gilloise nelle ultime due giornate, risultati che hanno impedito l’accesso diretto agli ottavi.
- Partita: Borussia Dortmund-Atalanta
- Data: 17 febbraio
- Orario: 21
- Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport
- Streaming: SkyGO, Now
- Competizione: Champions League
Clicca qui per leggere tutte le news sulla Champions League
Dove vedere Borussia-Atalanta in diretta tv e streaming
Per chi vorrà seguire in diretta tv la sfida tra Borussia Dortmund e Atalanta, il match sarà trasmesso in esclusiva su Sky Sport. Il big match di Champions League sarà visibile sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport. La gara sarà quindi disponibile per i soli abbonati Sky, sia attraverso i canali televisivi indicati sia in streaming. Per chi si trovasse in mobilità o preferisse utilizzare tablet, smartphone o altri dispositivi compatibili, la partita potrà essere seguita sulla piattaforma NOW, il servizio streaming live e on demand del gruppo Sky, oppure tramite l’app Sky Go, riservata agli abbonati e scaricabile su dispositivi mobili.
ABBONATI E GUARDA L’ATALANTA IN DIRETTA
Le probabili formazioni
Kovac punta sul 3-4-2-1. In avanti Guirassy sarà il riferimento centrale, supportato sulla trequarti da Beier e Brandt. In mezzo al campo spazio a Couto e Svensson sulle corsie, con Sabitzer e Nmecha al centro. Davanti a Kobel agirà il terzetto difensivo composto da Ryerson, Anton e Bensebaini. Indisponibili Sule e Schlotterbeck.
BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Ryerson, Anton, Bensebaini; Couto, Sabitzer, F. Nmecha, Svensson; Beier, Brandt; Guirassy All. Kovac
Palladino dovrà fare a meno di De Ketelaere, fermato da un problema al ginocchio, e di Raspadori, uscito infortunato dalla sfida contro la Lazio. Assenze che riducono sensibilmente le opzioni offensive e rendono le scelte quasi obbligate. Scamacca, pur non essendo al meglio della condizione, sarà il punto di riferimento avanzato. Alle sue spalle agiranno Pasalic, favorito su Samardzic, e Zalewski.
Sulle corsie esterne spazio a Zappacosta e Bernasconi, mentre in mezzo al campo la coppia sarà formata da De Roon ed Ederson. In difesa confermato il terzetto composto da Scalvini, Hien e Djimsiti davanti a Carnesecchi.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; Pasalic, Zalewski; Scamacca. All. Palladino.
L’arbitro è olandese
Designazione arbitrale quasi interamente olandese per la sfida. A dirigere l’incontro sarà Serdar Gözübüyük, affiancato dagli assistenti Patrick Inia e Rogier Honig. Il ruolo di quarto uomo sarà ricoperto da Jeroen Manschot. In sala VAR ci sarà Pol van Boekel, mentre come AVAR è stato designato il belga Bram Van Driessche.