Virgilio Sport
CALCIO CHAMPIONS LEAGUE

Borussia Dortmund-Atalanta: formazioni, orario, dove vederla in tv, Champions League

Primo atto del doppio confronto per centrare la qualificazioni agli ottavi: Palladino deve rinunciare a De Ketelaere e Raspadori. Tutte le info sul match

Pubblicato:

Ylenia Cucciniello

Ylenia Cucciniello

Football Specialist

Giovanissima e appassionatissima di tutto lo sport: scrive di calcio giocato ma non rinuncia allo sguardo sull'extra campo, dove spesso si trovano risposte che il rettangolo verde non riesce a restituire

L’Atalanta torna a respirare l’aria della grande Europa e vola in Germania per affrontare il Borussia nell’andata dei playoff di Champions League, primo atto di una doppia sfida che vale l’accesso agli ottavi di finale. I nerazzurri hanno accarezzato fino all’ultimo la qualificazione diretta nella Fase Campionato, mancata per un soffio dopo le sconfitte contro Athletic Bilbao e Union Saint-Gilloise. Il Borussia, dal canto suo, ha archiviato la League Phase al 17esimo posto con undici punti. Scopri dove seguire la sfida in diretta tv e streaming.

La situazione del Borussia Dortmund e dell’Atalanta

Si preannuncia un confronto equilibrato tra due formazioni che attraversano un momento di forma simile. Il Borussia Dortmund occupa il secondo posto in Bundesliga, a sei lunghezze dal Bayern capolista, e arriva all’appuntamento forte di tre vittorie consecutive. L’ultimo passo falso in campionato risale a quindici giornate fa. Diverso il discorso in Champions: il cammino europeo è stato meno lineare, con tre vittorie, due pareggi e tre sconfitte per un totale di 11 punti nella League Phase, bottino che ha costretto i tedeschi al passaggio dai playoff.

Di fronte un’Atalanta rilanciata dal lavoro di Palladino dopo un avvio di stagione complicato. I nerazzurri sono reduci da otto risultati utili consecutivi, impreziositi dai successi contro Juventus e Lazio. In Champions la Dea ha chiuso a quota 13 punti, frutto di quattro vittorie, un pareggio e tre sconfitte: decisive, in negativo, i ko contro PSG all’esordio ma soprattutto quelli contro Athletic Bilbao e Union Saint-Gilloise nelle ultime due giornate, risultati che hanno impedito l’accesso diretto agli ottavi.

  • Partita: Borussia Dortmund-Atalanta
  • Data: 17 febbraio
  • Orario: 21
  • Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport
  • Streaming: SkyGO, Now
  • Competizione: Champions League

Clicca qui per leggere tutte le news sulla Champions League

Dove vedere Borussia-Atalanta in diretta tv e streaming

Per chi vorrà seguire in diretta tv la sfida tra Borussia Dortmund e Atalanta, il match sarà trasmesso in esclusiva su Sky Sport. Il big match di Champions League sarà visibile sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport. La gara sarà quindi disponibile per i soli abbonati Sky, sia attraverso i canali televisivi indicati sia in streaming. Per chi si trovasse in mobilità o preferisse utilizzare tablet, smartphone o altri dispositivi compatibili, la partita potrà essere seguita sulla piattaforma NOW, il servizio streaming live e on demand del gruppo Sky, oppure tramite l’app Sky Go, riservata agli abbonati e scaricabile su dispositivi mobili.

ABBONATI E GUARDA L’ATALANTA IN DIRETTA

Le probabili formazioni

Kovac punta sul 3-4-2-1. In avanti Guirassy sarà il riferimento centrale, supportato sulla trequarti da Beier e Brandt. In mezzo al campo spazio a Couto e Svensson sulle corsie, con Sabitzer e Nmecha al centro. Davanti a Kobel agirà il terzetto difensivo composto da Ryerson, Anton e Bensebaini. Indisponibili Sule e Schlotterbeck.

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Ryerson, Anton, Bensebaini; Couto, Sabitzer, F. Nmecha, Svensson; Beier, Brandt; Guirassy All. Kovac

Palladino dovrà fare a meno di De Ketelaere, fermato da un problema al ginocchio, e di Raspadori, uscito infortunato dalla sfida contro la Lazio. Assenze che riducono sensibilmente le opzioni offensive e rendono le scelte quasi obbligate. Scamacca, pur non essendo al meglio della condizione, sarà il punto di riferimento avanzato. Alle sue spalle agiranno Pasalic, favorito su Samardzic, e Zalewski.

Sulle corsie esterne spazio a Zappacosta e Bernasconi, mentre in mezzo al campo la coppia sarà formata da De Roon ed Ederson. In difesa confermato il terzetto composto da Scalvini, Hien e Djimsiti davanti a Carnesecchi.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; Pasalic, Zalewski; Scamacca. All. Palladino.

L’arbitro è olandese

Designazione arbitrale quasi interamente olandese per la sfida. A dirigere l’incontro sarà Serdar Gözübüyük, affiancato dagli assistenti Patrick Inia e Rogier Honig. Il ruolo di quarto uomo sarà ricoperto da Jeroen Manschot. In sala VAR ci sarà Pol van Boekel, mentre come AVAR è stato designato il belga Bram Van Driessche.

Borussia Dortmund-Atalanta: formazioni, orario, dove vederla in tv, Champions League Ansa

Leggi anche:

HeyLight

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORTS IN TV
E IN STREAMING

GUIDA TV:
Eventi sportivi in diretta tv oggi

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio