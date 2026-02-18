Borussia Dortmund-Atalanta, moviola: polemiche ancor prima dell’inizio, l’arbitro sorvola su tre rigori

Tensione prima, durante e dopo in Borussia Dortmund-Atalanta con la Dea che torna a casa con un ko per 2-0 che complica i piani: un paio di proteste forti in gara ma nessun episodio veramente grave da parte dell’arbitro.
Si parte subito con tensione ancora prima del match: il pranzo Uefa prima di Dortmund-Atalanta è saltato a causa dell’incidente diplomatico che nel 2024 ha visto il prodotto del vivaio nerazzurro Samuele Inacio passare al Borussia senza indennizzo. L’ad nerazzurro Luca Percassi ha spiegato a Sky le ragioni dell’Atalanta: “C’è stata una grave mancanza di rispetto, è brutto che un club di questo livello non voglia risolvere la questione. Il ragazzo è cresciuto da noi, c’è un periodo entro cui si può operare e loro hanno agito molto precedentemente. Tra club bisogna rispettarsi: il Dortmund non può venire a ‘sottrarre’ un talento della cantera dell’Atalanta. È una ferita aperta, dal punto di vista legale siamo convinti di avere ragione”
Questi gli episodi dubbi della gara. Regolare al 3′ il gol di Guirassy. Primo giallo al 18′, è per Reggiani Reggiani, autore di un fallo su Zalewski . Al 26′ scintille Carnesecchi-Anton dopo una presa alta del portiere dell’Atalanta. Tutto rapidamente sedato, si gioca. Al 40′ ammonito Kossounou, che ha impedito a Guirassy di ripartire trattenendolo. Subito dopo giallo anche per Djimsiti per proteste. Regolare al 42′ il raddoppio di Beier.
L’arbitro ignora tutti i rigori
Al 46′ ammonito anche Scamacca per un fallo su Anton, decisione severa. Al 47′ Brandt tocca in area per Guirassy, che cade a terra a contatto con Kossounou: non c’è nulla. Al 48′ giallo per Anton, che trattiene fallosamente Krstovic. Al 56′ Krstovic si trattiene con Anton e poi crolla a terra: per Gozubuyuk ancora una volta non c’è nulla. Al 78′ Adeyemi serve in area Bellingham, che cade a contatto con Hien, l’arbitro lascia giocare. Dopo 3′ di recupero finisce 2-0 per il Borussia.
Chi è il fischietto olandese
Serdar Gözübüyük, la scelta dell’Uefa per Borussia-Atalanta, è un arbitro olandese di origine turca. Ha esordito in Eredivisie nel 2010. Ottenuta la qualifica ad internazionale nel 2012, il 26 marzo 2013 arbitra la sfida tra Malta e Italia per le qualificazioni al campionato del mondo 2014: nel corso dell’incontro, concede un rigore per parte. Viene scelto per l’Europeo Under-21 del 2017, in cui arbitra due gare della fase a gironi. Selezionato ufficialmente 2 anni dopo anche per gli europei under 21 del 2019 in Italia e San Marino. Il 23 aprile 2024 la UEFA lo ha convocato per il campionato d’Europa 2024 in Germania, nel ruolo di quarto ufficiale o riserva di assistente arbitrale. Ha diretto Estonia-Italia l’anno scorso e Benfica-Juve lo scorso gennaio.
I precedenti con le due squadre
Il fischietto olandese aveva diretto il Borussia Dortmund una sola volta, nella Champions League 2024‑25, quando i tedeschi persero 2-1 col Bologna, nessun precedente con la Dea.
L’arbitro ha ammonito 4 giocatori
Coadiuvato dagli assistenti Inia e Honig con Manschot IV uomo, van Boekel al Var e il belga Van Driessche all’Avar, l’arbitro di Borussia-Atalanta ha ammonito Reggiani, Kossounou, Djimsiti, Anton.