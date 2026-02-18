Borussia Dortmund-Atalanta, moviola: polemiche ancor prima dell’inizio, l’arbitro sorvola su tre rigori

La prova dell’arbitro olandese Serdar Gözübüyük al Signal Iduna Park nell’andata dei playoff di Champions League analizzata al microscopio

Tensione prima, durante e dopo in Borussia Dortmund-Atalanta con la Dea che torna a casa con un ko per 2-0 che complica i piani: un paio di proteste forti in gara ma nessun episodio veramente grave da parte dell’arbitro.

La polemica con il Borussia

Si parte subito con tensione ancora prima del match: il pranzo Uefa prima di Dortmund-Atalanta è saltato a causa dell’incidente diplomatico che nel 2024 ha visto il prodotto del vivaio nerazzurro Samuele Inacio passare al Borussia senza indennizzo. L’ad nerazzurro Luca Percassi ha spiegato a Sky le ragioni dell’Atalanta: “C’è stata una grave mancanza di rispetto, è brutto che un club di questo livello non voglia risolvere la questione. Il ragazzo è cresciuto da noi, c’è un periodo entro cui si può operare e loro hanno agito molto precedentemente. Tra club bisogna rispettarsi: il Dortmund non può venire a ‘sottrarre’ un talento della cantera dell’Atalanta. È una ferita aperta, dal punto di vista legale siamo convinti di avere ragione”

Borussia-Atalanta, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Regolare al 3′ il gol di Guirassy. Primo giallo al 18′, è per Reggiani Reggiani, autore di un fallo su Zalewski . Al 26′ scintille Carnesecchi-Anton dopo una presa alta del portiere dell’Atalanta. Tutto rapidamente sedato, si gioca. Al 40′ ammonito Kossounou, che ha impedito a Guirassy di ripartire trattenendolo. Subito dopo giallo anche per Djimsiti per proteste. Regolare al 42′ il raddoppio di Beier.

L’arbitro ignora tutti i rigori

Al 46′ ammonito anche Scamacca per un fallo su Anton, decisione severa. Al 47′ Brandt tocca in area per Guirassy, che cade a terra a contatto con Kossounou: non c’è nulla. Al 48′ giallo per Anton, che trattiene fallosamente Krstovic. Al 56′ Krstovic si trattiene con Anton e poi crolla a terra: per Gozubuyuk ancora una volta non c’è nulla. Al 78′ Adeyemi serve in area Bellingham, che cade a contatto con Hien, l’arbitro lascia giocare. Dopo 3′ di recupero finisce 2-0 per il Borussia.

Chi è il fischietto olandese

Serdar Gözübüyük, la scelta dell’Uefa per Borussia-Atalanta, è un arbitro olandese di origine turca. Ha esordito in Eredivisie nel 2010. Ottenuta la qualifica ad internazionale nel 2012, il 26 marzo 2013 arbitra la sfida tra Malta e Italia per le qualificazioni al campionato del mondo 2014: nel corso dell’incontro, concede un rigore per parte. Viene scelto per l’Europeo Under-21 del 2017, in cui arbitra due gare della fase a gironi. Selezionato ufficialmente 2 anni dopo anche per gli europei under 21 del 2019 in Italia e San Marino. Il 23 aprile 2024 la UEFA lo ha convocato per il campionato d’Europa 2024 in Germania, nel ruolo di quarto ufficiale o riserva di assistente arbitrale. Ha diretto Estonia-Italia l’anno scorso e Benfica-Juve lo scorso gennaio.

I precedenti con le due squadre

Il fischietto olandese aveva diretto il Borussia Dortmund una sola volta, nella Champions League 2024‑25, quando i tedeschi persero 2-1 col Bologna, nessun precedente con la Dea.

L’arbitro ha ammonito 4 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Inia e Honig con Manschot IV uomo, van Boekel al Var e il belga Van Driessche all’Avar, l’arbitro di Borussia-Atalanta ha ammonito Reggiani, Kossounou, Djimsiti, Anton.