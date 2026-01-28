Borussia Dortmund-Inter, formazioni ufficiali: out Barella, Chivu sceglie tra Thuram, Lautaro e Pio Esposito

Ultima della fase campionato per i nerazzurri, a caccia di una vittoria che potrebbe voler dire ottavi: assenza pesante a centrocampo, deciso il tandem offensivo.

Ultima giornata della fase campionato di Champions League: per l’Inter non ci sono troppe alternative, deve provare a vincere a Dortmund e sperare in una serie di risultati favorevoli per rientrare tra le prime otto. Missione che sembrava alla portata dopo le prime quattro vittorie di fila e che si è complicata turno dopo turno, in seguito alle battute d’arresto con le big di Spagna (Atletico Madrid) e d’Inghilterra (Liverpool e Arsenal). Anche per il Borussia il match coi nerazzurri è molto importante. I gialloneri vogliono chiudere la fase eliminatoria con un successo, che consentirebbe loro di scavalcare proprio l’Inter in graduatoria.

Inter, la scelta di Chivu per la coppia d’attacco

Scelte obbligate a centrocampo per Chivu, vista l’assenza di Barella: il centrocampista ne avrà per una quindicina di giorni, la speranza è di riaverlo a disposizione per il match contro la Juventus di metà febbraio. Spazio a Sucic, Zielinski e Mkhitaryan, con Luis Henrique e Dimarco sulle corsie esterne. In difesa, davanti a Sommer, il terzetto composto da Bisseck, Akanji e Bastoni, mentre i dubbi principali riguardano il tandem offensivo. Il tecnico nerazzurro dovrebbe puntare sulla ThuLa: via libera a Thuram e Lautaro, a caccia di gol e punti pesanti, con Pio Esposito e Bonny pronti a subentrare nel corso del match.

Kovac punta sui titolarissimi e sul…Muro Giallo

Qualificazione praticamente in tasca per il Borussia, che però punta a migliorare il proprio piazzamento in vista del sorteggio playoff di venerdì. Per riuscirci, il tecnico Kovac s’affida ai titolarissimi e conta sul sostegno del Muro Giallo, la celeberrima curva dello stadio di Dortmund da sempre vicina ai propri beniamini. Lo spauracchio dei tedeschi è il bomber Guirassy, supportato da un duo di giocolieri dotati di grande talento: Beier a destra e Adeyemi a sinistra. In difesa dovrebbe esserci spazio per una vecchia conoscenza del calcio italiano, Emre Can, per diverse stagioni perno della Juventus.

Borussia Dortmund-Inter: formazioni

Queste le probabili formazioni del match in programma al Signal Iduna Park, con inizio alle 21:

Borussia Dortmund (3-4-2-1): Kobel; Emre Can, Anton, Schlotterbeck; Ryerson, Jobe Bellingham, Nmecha, Bensebaini; Beier, Adeyemi; Guirassy. All. Kovac

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Chivu

