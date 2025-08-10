Borussia Dortmund-Juventus 1-2 pagelle: Cambiaso show e doppietta, preoccupa David. Hummels, addio al calcio

I top e flop: Cambiaso migliore in campo, assist di Kalulu e Yildiz. Discreta prova di Joao Mario, delusione per Jonathan David che non ha ancora scaldato i motori.

La Juventus c’è. Con una doppietta di Cambiaso, bomber che non t’aspetti, Tudor dà scacco matto al Borussia Dortmund (1-2) nel giorno dell’addio al calcio di Hummels, salutato con una toccante ovazione dagli 81.365 spettatori presenti al Signal Iduna Park. Juve più che pronta, dunque, per l’inizio del campionato tra due settimane. Il laterale sinistro bianconero sblocca la gara al 16′, con un inserimento in area su assist di Kalulu, e chiude i conti al 53′ con un sinistro spettacolare a fil di palo che batte Kobel. Accorcia le distanze il Dortmund con una rete di Bieier all’89’. Parte nuovamente titolare Jonathan David che però viene bocciato da Tudor dopo 66′ di gioco e scatena i tifosi sui social.

L’addio struggente al calcio di Mats Hummels

Ultimo ballo per Mats Hummels. Il difensore tedesco, 36enne, è partito da titolare nell’undici scelto da Kovac per l’ultima gara dinanzi ai suoi tifosi che lo hanno sostenuto per 16 anni. L’ex Roma, partito dal 1′, è stato sostituito al minuto 19′ per lasciar spazio a Niklas Sule.

Standing ovation e pasillo de honor al Signal Iduna Park per il classe ’88 che dopo 508 partite col club di Dortmund dice addio al calcio giocato. Il centrale di difesa per il futuro ha annunciato: “Farò l’opinionista”.

Juventus, David torna titolare dal 1′

Igor Tudor schiera dal 1′ Jonathan David al centro dell’attacco bianconero. Il 25 enne canadese è supportato dal tandem Yildiz-Conceicao. Non brilla però il neo acquisto della Juventus che non si rende quasi mai pericoloso, ha difficoltà a girarsi spalle alla porta e non è decisivo nei duelli vinti.

Juventus, cosa va: bene Cambiaso e Joao Mario

Buonissima prova, nel primo tempo, della squadra di Igor Tudor che dopo un avvio complicato, dovuto alla pressione asfissiante del Dortmund, è uscita alla grande e ha collezionato anche diverse occasioni per raddoppiare il punteggio.

Tra i migliori della Juventus spicca Andrea Cambiaso che già al 52′ realizza una doppietta sensazionale: prima con inserimento in area su cross di Kalulu e poi con un sinistro in area, da posizione defilata, sul primo palo. Discreta, inoltre, la prestazione del neo acquisto Joao Mario: il portoghese partecipa alla manovra della seconda rete realizzata dai bianconeri e si impone sulla fascia destra nei duelli contro Svensson.

Tifosi bianconeri preoccupati per la condizione di David

Cosa non va nella Juventus? A non brillare è Jonathan David nei 90′ di gioco ed i tifosi sui social già impazzano nei commenti e valutazioni del giocatore, anche piuttosto critiche: “Devo dire che il panzone di David ricorda quello di Higuain, ma magari facesse anche soo il 50% del Pipa…”

E ancora: “David inizia con qualche errore anche se credo sia un giocatore forte, ad ora non mi convince lo stato fisico del canadese“. C’è poi chi scrive: “Mi sembra appesantito David anche se il lavoro con il pallone tra i piedi lo sa fare”.

E infine: “David non è un centravanti vero, piuttosto è un giocatore perfetto per innescare le mezzepunte…”

