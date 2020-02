Borussia Dortmund-PSG, Halland vs Icardi

Torna la Champions League. Alle 21.00, riflettori puntati su Borussia Dortmund-PSG, match valido per l'andata degli ottavi di finale. Due i precedenti tra i club, in Europa League, entrambi terminati in parità.

Tanta attesa per la sfida tra Halland, nuova stella del club tedesco, e Icardi, centravanti dei parigini. Sorride Tuchel. L'allenatore del PSG ha recuperato Neymar che sarà disponibile per la sfida e dovrebbe partite titolare nel triidente insieme a Icardi e Mbappé.

SPORTAL.IT | 18-02-2020 08:22