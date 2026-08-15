La Roma pareggia 2-2 al Signal Iduna Park sprecando il doppio vantaggio: Dybala convince, ma la difesa di Gasperini continua a preoccupare. Inacio 'chiama' Mancini

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Anche contro il Borussia Dortmund la Roma conferma il trend delle precedenti amichevoli e fa scattare l’allarme in vista dell’inizio del campionato. Al Signal Iduna Park la squadra di Gasperini si porta subito sul doppio vantaggio, ma poi evidenzia ancora una volta tutti i suoi limiti difensivi, consentendo ai gialloneri di rientrare immediatamente in partita. Dybala è la nota lieta della serata, mentre tra i tedeschi brilla Samuele Inacio, il figlio d’arte che Mancini non può lasciarsi sfuggire. L’Italia non perda tempo: sullo sfondo c’è il Brasile di Ancelotti, pronto a tentare lo scippo.

Borussia Dortmund-Roma, la difesa di Gasp è un colabrodo

I numeri del precampionato della Roma sono preoccupanti. Un gol subito dal Newport, tre contro Cannes e Brighton e addirittura quattro contro il Brighton: a questo bilancio si aggiungono ora le due reti incassate dal Borussia Dortmund, che non lasciano tranquillo Gasperini a pochi giorni dall’esordio in Serie A contro l’ambiziosa e scatenata Fiorentina di Grosso, reduce dal poker rifilato al Benevento in Coppa Italia.

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In Germania la retroguardia giallorossa ha sbandato: da Svilar, non esente da colpe nell’azione del gol dell’1-2 firmato da Ryerson, a Rensch e Ndicka. Nella scorsa stagione, la prima del tecnico di Grugliasco nella Capitale, la solidità difensiva era stata uno dei principali punti di forza della squadra. Ora, invece, sembra essere diventata l’esatto opposto.

Dybala versione Joya: l’argentino è in gran forma

La nota più positiva arriva da Paulo Dybala. Schierato titolare al fianco di Soulé, alle spalle di Malen, l’argentino si è presentato in Germania in una condizione brillante. Dopo appena 3’ ha dialogato alla perfezione con Cristante prima di battere Kobel con un preciso mancino.

Dybala è entrato anche nell’azione del secondo gol giallorosso, calciando il corner dal quale è nato il raddoppio firmato proprio da Cristante al 9’. In attesa che il mercato porti a Gasperini i rinforzi richiesti, la speranza dei tifosi è che l’ex Juventus riesca a tenersi alla larga dai problemi fisici. In questo avvio di stagione la sua presenza è troppo importante per la Roma.

Dubbi sul secondo gol del Borussia: Malen chiama il Var

Malen si è reso protagonista anche di un simpatico siparietto al 27’, quando, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Guirassy ha realizzato il gol del 2-2 superando Svilar tutto solo in area. Qualche dubbio sulla posizione di partenza del centravanti del Borussia Dortmund, con l’olandese che, con il sorriso sulle labbra, ha fatto notare all’avversario che in una partita ufficiale l’azione sarebbe stata probabilmente rivista al Var.

Svilar nega il gol a Inacio: Mancini osserva

In campo per 59’, Samuele Inacio, figlio dell’ex attaccante del Napoli Inacio Piá e conteso da Italia e Brasile, ha mostrato ancora una volta tutto il suo talento. A negargli la gioia del gol è stato Svilar, protagonista di una parata straordinaria. Per il giovane talento, già protagonista con le giovanili azzurre, quella alle porte sarà una stagione cruciale. Il Borussia Dortmund crede nelle sue qualità ed è pronto a concedergli sempre più spazio in prima squadra. Nel frattempo, Roberto Mancini e Carlo Ancelotti si preparano a sfidarsi per convincerlo a scegliere definitivamente la propria nazionale. Come raccontato dal papà, Samuele vede solo azzurro. Per l’Italia, dunque, non c’è tempo da perdere.