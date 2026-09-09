Borussia Dortmund-Villarreal, moviola: Sozza stavolta il rigore lo dà, non vide il mani di Lobotka ma pesca un contatto lieve, spagnoli furiosi

La prova dell’arbitro Sozza nella prima giornata della Champions League Phase analizzata ai raggi X, il fischietto italiano ha ammonito 4 giocatori

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Luci e ombre per Simone Sozza nella gara di Champions League: 15 falli fischiati ai tedeschi e 10 agli spagnoli, quattro ammoniti ma pesano due casi sospetti, in particolare il rigore concesso al Borussia. Il fischietto lombardo veniva dalla prova incerta di San Siro in Inter-Napoli, vediamo cosa è successo al Signal Iduna Park.

Borussia-Villarreal, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Regolare al 15′ il gol di Mikautdze. Al 23′ paura per Karetsas ha problemi e cade a terra in campo. lI greco stava portando avanti un’azione offensiva quando si è fermato di colpo, visibilmente scosso per un malore che lo ha colpito improvvisamente: il giocartore è stato portato via in barella, mentre tutto lo stadio si è alzato in piedi ad applaudirlo, ed è stato portato immediatamente in ospedale dove gli sono stati riscontrati “problemi circolatori”, come confermato dal club tedesco.

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Le proteste dei tedeschi

Al 36′ Beier reclama un fallo di Mouriño, Sozza lascia proseguire il gioco e poi, nell’azione successiva, nega un rigore per un fallo di Ryerson su Buchanan. I giocatori del Dortmund e il pubblico protestano. Subito dopo ammonito Anton e successivamente Navarro. Al 41′ regolare il gol di Buchanan. Un minuto dopo giallo a Cardona per un fallo su Ryerson. Al 53′ c’è l’autogol di Veiga. Al 66′ valido il gol di Mouriño di testa. All’80’ regolare il gol di Guirassy.

Il rigore dubbio

All’85’ Mouriño trattiene Guirassy in area, sembra un contatto lieve ma per l’arbitro è rigore. Un rigorino che forse in A non avrebbe dato. Giallo per Mourino e dal dischetto realizza lo stesso Guirassy che però fa autogol al 93′. Dopo 5′ di recupero finisce 3-2.

Le proteste del Villarreal

Furioso a fine gara Santiago Mouriño, l’autore del fallo da rigore, che si sfoga a Movistar: “Abbiamo perso per un errore arbitrale. Non era rigore, non era rigore, e ci è costato la partita. È molto difficile competere in queste condizioni. Io l’ho trattenuto e lui ha trattenuto me. Si è sentito sotto pressione per la situazione e ha assegnato il rigore. È un po’ come nella Champions League della scorsa stagione. Abbiamo dimostrato di essere la squadra migliore, ma non siamo riusciti a conquistare i tre punti. Un errore arbitrale ci ha estromesso dalla partita.”

Chi è l’arbitro Sozza

Considerato fra i migliori prospetti emergenti dell’arbitraggio in Italia, Simone Sozza – la scelta per Real-Inter – dopo una stagione super 4 anni fa è andato alternando prestazioni positive ad altre al di sotto del suo talento ma ultimamente non sta sbagliando un colpo. Il 37enne fischietto cresciuto nella sezione di Seregno, paesino della Brianza in provincia di Monza, godeva di alta stima da parte dell’ex designatore Rocchi che aveva dimostrato di considerarlo alla pari dei migliori della Can scegliendolo per parecchi big-match negli ultimi due anni ed è gradito anche a Orsato. Ultima uscita in A in Inter-Napoli dove però è stato contestato da entrambe le squadre.

I precedenti tra le due squadre

C’era stato un sol incontro tra i due club, vinto dai tedeschi per 4-0.

L’arbitro ha ammonito 4 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Imperiale e Baccini con Colombo IV uomo, Chiffi al Var e Di Bello all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Anton, Navarro, Cardona. Mourino.