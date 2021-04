Borussia Dtmd: stagione finita per Moukoko

Piove sul bagnato in casa Borussia in vista del delicato match di Champions League contro il City di Guardiola. I gialloneri infatti dovranno fare a meno di Youssoufa Moukoko che ha rimediato un infortunio che lo costringere a chiudere in anticipo la stagione in Bundesliga e a saltare la gara di domani sera, andata dei quarti di finale di Champions.

Edin Terzic deve quindi sopperire ad una defezione importante che perdono una valida alternativa nel reparto avanzato. Una pessima notizia anche per la nazionale Under 21 tedesca che rischia fortissimamente di dover fare a meno della propria stella in occasione della fase finale dell’Europeo di categoria.

Fino ad oggi, il ragazzo nato a Yaoundè (in Camerun) ha collezionato 14 gettoni di presenza tra campionato e Champions League, realizzando tre goal tutti in Bundesliga.

OMNISPORT | 05-04-2021 12:23