Borussia M.-Inter, le formazioni ufficiali: rientra Brozovic

Ultima chiamata per l’Inter, che deve assolutamente vincere contro il Borussia Monchengladbach per sperare ancora nella qualificazione agli ottavi di Champions League.

Conte conferma Darmian sull’out destro, Hakimi parte dalla panchina così come Eriksen e Sanchez. In attacco torna la Lu-La, mentre Brozovic sostituisce lo squalificato Vidal a centrocampo.

Assenze pesanti in difesa per il Borussia che schiera Jantschke e Went nella linea a quattro, a centrocampo Kramer con Neuhaus. Alle spalle di Plea agiranno l’ex Lazaro, Stindl e Marcus Thuram.

Le formazioni ufficiali di Borussia Mönchengladbach-Inter

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH (4-2-3-1): Sommer; Lainer, Ginter, Jantschke, Wendt; Neuhaus, Kramer; Lazaro, Stindl, Thuram; Plea.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro.

OMNISPORT | 01-12-2020 20:10