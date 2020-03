I giocatori del Borussia Moenchengladbach, attualmente quarto in classifica in Bundesliga, hanno accettato di ridursi gli stipendi per attenuare gli effetti della crisi economica dovuta al Coronavirus. Altrettanto faranno l'allenatore Marco Rose e il suo staff tecnico.

Lo ha rivelato il direttore sportivo del club Max Eberl.

SPORTAL.IT | 19-03-2020 19:06