Borussia Dortmund-Inter, moviola: rigore negato quasi allo scadere, che brividi

La prova dell’arbitro Kovacs analizzata al microscopio, il fischietto rumeno aveva diretto il 5-0 del Psg sui nerazzurri nella finale di Champions

István Kovács, la scelta dell’Uefa per Borussia-Inter, evoca un pessimo ricordo per i nerazzurri, travolti dalla squadra di Luis Enrique nella finale di Champions dello scorso anno. Per il 40enne fischietto rumeno era stata la terza finale di una competizione UEFA per club dopo aver arbitrato la finale di UEFA Europa League del 2024 a Dublino (Repubblica d’Irlanda) tra Atalanta BC e Bayer 04 Leverkusen e la finale di Conference League 2022 tra Roma e Feyenoord a Tirana (Albania) ed è considerato il miglior fischietto rumeno di sempre. Vediamo come se l’è cavata ieri.

I precedenti con l’Inter

Il bilancio con l’Inter è di due vittorie e un pari oltre al tonfo col Psg: Inter-Shakhtar Donetsk del 28 settembre 2021, terminata 0-0 e Inter-Atletico Madrid del 20 febbraio 2024, gara d’andata degli ottavi della scorsa competizione vinta 1-0 dall’Inter e in Champions Inter-Arsenal del 6 novembre scorso terminato 1-0 tra le vibranti proteste inglesi per un rigore netto negato.

L’arbitro ha ammonito tre giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Marica e Tunyogi con Szabolcs Kovacs IV uomo, l’olandese Dieperink al Var e Kwiatkowski all’Avar, l’arbitro ha ammonito Akanji, Bensebaini e Acerbi.

Borussia-Inter, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Primo giallo al 56′, è per Akanji per fallo su Bensebaini. Al 6′ Bonny si invola verso l’area di rigore, ma l’arbitro ferma tutto perché c’era stato il fallo precedente di Thuram su Emre Can. Al 18′ graziato proprio Emre Cam per un intervento duro su Bonny. Al 76′ ammonito Bensebaini per un fallo su Frattesi. All’80’ la sblocca Dimarco su punizione. All’83’ brivido in area nerazzurra: Adeyemi finisce giù sul contatto con Sucic, ma per Kovacs non c’è niente, c’è un lungo check del Var che alla fine dà ragione all’arbitro. Al 92′ ammonito Acerbi poi arriva il gol di Diouf e Borussia-Inter finisce 0-2.