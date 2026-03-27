Italia, incubo Dzeko e Bosnia: come giocano gli avversari degli azzurri

Tra storia balcanica e nuove promesse, una nazionale solida e imprevedibile che intreccia esperienza, talento emergente e profonda conoscenza del calcio italiano

Giornalista pubblicista. Lo affascinano, da sempre, le categorie minori e i talenti in erba. Ha fiuto per la notizia e per gli emergenti. Calcio, basket, motori: ci pensa lui

C’è qualcosa nella Bosnia Erzegovina che sfugge alle definizioni semplici: un Paese sospeso tra malinconia e orgoglio, tra le note struggenti della sevdalinka, la musica popolare del posto, e le immagini potenti di un cinema che ha raccontato la guerra senza mai perdere umanità. È una terra che vive di contrasti, proprio come la sua nazionale di calcio: ruvida e poetica insieme, capace di chiudersi e soffrire, ma anche di colpire con improvvise fiammate. L’Italia lo sa bene: affrontarli non è mai una formalità, è piuttosto un viaggio dentro una squadra che mescola esperienza, memoria e nuove promesse.

Dzeko e gli altri che conoscono la Serie A

Il volto più familiare, inevitabilmente, è quello di Dzeko, decisivo anche contro il Galles con il gol a quattro minuti dalla fine che ha tenuto in vita la sua nazionale. L’eterno cigno di Sarajevo non è solo un attaccante, ma una memoria vivente del calcio europeo. Ha segnato e vinto tanto. E soprattutto ha conosciuto a fondo il calcio italiano, vestendo le maglie di Roma e Inter e per un po’ anche la Fiorentina. Edin sa leggere le partite come pochi: conosce i tempi della Serie A e le abitudini tattiche.

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È il tipo di giocatore che può non segnare per 80 minuti e poi decidere tutto con un solo tocco. Ma, forse ancora più importante, è un riferimento nello spogliatoio: uno che può suggerire al ct Sergej Barbarez come colpire gli azzurri nei loro punti deboli.

Non è solo. Anche Muharemovic sta respirando il calcio italiano, così come Kolasinac, che con l’Atalanta ha ritrovato centralità e solidità. E poi c’è Tahirovic, una promessa che a Roma non è mai davvero esplosa. Il talento non è mai stato in discussione, ma è rimasto sospeso, incompiuto. Anche lui, però, porta con sé frammenti di conoscenza utili in partite così sottili.

Le punte e la stellina Alajbegovic, che piace al Milan

La Bosnia guarda avanti senza dimenticare il passato. In attacco, la coppia formata da Dzeko e Demirovic è un equilibrio interessante tra esperienza e dinamismo. Se il primo è un monumento, il secondo è una realtà sempre più concreta. In Bundesliga, con lo Stoccarda, si è fatto spazio a suon di gol e prestazioni, nonostante una stagione segnata anche da un fastidioso infortunio al piede. E poi c’è la freschezza, quella che spesso decide le partite più tese.

Il nome è Alajbegovic, classe 2007, uno di quei talenti che sembrano arrivare dal nulla e invece sono il frutto di una nuova generazione senza paura. Ha già inciso: rigore decisivo contro il Galles, personalità da veterano e numeri che parlano chiaro anche con il Salisburgo. Undici gol e tre assist, ma soprattutto la sensazione che ogni pallone possa diventare qualcosa. Non a caso, il Bayer Leverkusen ha deciso di riportarlo “a casa” sfruttando la recompra. Anche al Milan piace molto e i rossoneri potrebbero anche bussare alle porte dei tedeschi. È il simbolo di una Bosnia che non si limita a resistere, ma che vuole anche reinventarsi.

Il percorso e il modo di giocare

La Bosnia arriva a questa sfida con un percorso solido alle spalle. Nel girone di qualificazione ai Mondiali ha chiuso al secondo posto, con 17 punti, alle spalle dell’Austria. Una rincorsa rimasta viva fino all’ultima giornata, quando il pareggio proprio contro gli austriaci ha spento il sogno del primo posto.

I numeri raccontano una squadra equilibrata: 17 gol segnati, solo 7 subiti. Ma è sul campo che si capisce davvero cosa sia questa Bosnia. Linea difensiva bassa, centrocampo denso, quasi soffocante, e una ricerca immediata delle punte. Non ama il palleggio prolungato degli avversari, ma sa diventare estremamente pericolosa nelle situazioni che contano, come nei calci piazzati e nelle ripartenze. È una squadra che non ha bisogno di dominare per vincere. Le basta restare dentro la partita, aspettare il momento giusto, e colpire. Un po’ come la sua storia.

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