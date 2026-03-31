Bosnia-Italia, azzurri derubati: mano di Dzeko sul pari e niente rosso a Muharemovic, Donnarumma e Adani furiosi

Serata azzurra resa ancora più complicata da una gestione arbitrale alquanto discutibile, con Clement Turpin e il Var che prima non hanno notato un fallo di mano sul pari e poi hanno dato il giallo a Muharemovic per un fallo da ultimo uomo come quello di Bastoni

Finale playoff per qualificarsi al Mondiale da incubo per l’Italia, azzoppata da una gestione arbitrale molto discutibile. Dopo aver trovato il vantaggio nei minuti iniziali gli azzurri si sono fatti raggiungere a dieci minuti dal termine dalla rete di Haris Tabakovic, convalidato nonostante un fallo di mano di Edin Dzeko, che ha portato il match ai supplementari, dove è arrivata un’altra inspiegabile decisione dell’arbitro, che dopo aver visto Marco Palestra involato verso il portiere avversario venire steso dall’ultimo uomo bosniaco ha estratto solamente un giallo all’indirizzo dell’autore del fallo, Tarik Muharemovic. Una decisione opposta rispetto a quella presa nei confronti di Alessandro Bastoni nel primo tempo.

Dubbi sul pareggio della Bosnia

Nonostante l’uomo in meno dalla fine del primo tempo l’Italia stava pregustando una storica qualificazione per i Mondiali. A dieci minuti dal termine dei tempi regolamenti è arrivata però la doccia gelata firmata Tabakovic, che ha raccolto una ribattuta sulla parata di Gianluigi Donnarumma e insaccato in rete. Alcuni replay mostrati dalla Rai prima dei tempi supplementari hanno mostrato però come l’azione sia nata da un tocco con il braccio di Dzeko, che nel cercare il pallone di testa per superare il portiere azzurro ha toccato la sfera unicamente col braccio. Un gesto totalmente involontario, ma che avrebbe certamente richiesto un’ulteriore revisione al Var, che invece ha valutato solamente lo scontro con Gianluca Mancini, non notando il tocco che avrebbe potuto portare all’annullamento della rete.

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Bastoni espulso, Muharemovic no

Arrivati al primo tempo supplementare l’Italia si ritrova con una clamorosa palla gol tra i piedi di Palestra, che involatosi da solo verso il portiere avversario viene steso da dietro da Muharemovic poco fuori dall’area di rigore. Sembrerebbe il classico fallo da ultimo uomo con conseguente espulsione, ma Turpin decide incredibilmente di optare per il giallo, nonostante la scelta opposta in occasione del fallo commesso da Bastoni nel primo tempo.

Donnarumma e Adani furiosi

Una decisione incomprensibile, che ha ovviamente scatenato inevitabili polemiche, proseguite per parecchi minuti, con il capitano Donnarumma che era nettamente il più acceso tra gli azzurri, tanto che i suoi compagni di squadra sono stati obbligati a intervenire per trattenerlo e il portiere azzurro che alla fine si è limitato a prendersela verbalmente col quarto uomo. Anche in telecronaca si è percepita tutta la rabbia di Lele Adani, incredulo davanti a questa decisione e poi chiusosi in qualche istante di silenzio insieme a Rimedio.