Bosnia-Italia, Bastoni disastroso: rosso scellerato e azzurri azzoppati, Gattuso trema. Social impietosi

L’interista, piazzato male su un rinvio di Donnarumma, commette fallo da ultimo su Memic e lascia il campo senza neanche accennare una protesta

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

L’Italia dovrà guadagnare la qualificazione ai Mondiali giocando in dieci: dopo l’1-0 di Moise Kean Alessandro Bastoni è stato espulso al 41’ per un fallo da ultimo uomo su Memic, lanciato in porta dopo un errato piazzamento della difesa su un rinvio di Gigio Donnarumma. Il web non perdona l’interista.

Bosnia-Italia: Bastoni espulso

Con l’Italia avanti 1-0 a Zenica contro la Bosnia Erzegovina nella finale dei playoff mondiali grazie al lampo di Moise Kean, ecco l’imprevisto: al 44’ Alessandro Bastoni è stato espulso per un fallo da ultimo uomo su Memic, lanciato a porta dopo un errore di piazzamento della difesa azzurra e in particolare dello stesso centrale interista sul rinvio di Donnarumma.

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L’errore della difesa e di Bastoni

Evidente l’errore della retroguardia della Nazionale e in particolare di Bastoni, scelto dal c.t. Gattuso come centrale e quindi leader della linea difensiva. Al momento del rinvio di Donnarumma il terzetto azzurro composto dall’interista, Mancini e Calafiori è in linea a pochi metri dal centrocampo: alla Bosnia basta respingere il rilancio con un colpo di testa per permettere a Memic di involarsi verso la porta. Bastoni, in ritardo, tenta il recupero disperato e in scivolata stende l’esterno bosniaco: l’arbitro Turpin non ha dubbi ed estrae il cartellino rosso.

Nessuna protesta da Bastoni

Pochi dubbi sulla scelta dell’arbitro francese, al momento del fallo Memic è in controllo di palla, corre verso la porta di Donnarumma e davanti a sé non ha nessun avversario. Non c’è bisogno dell’intervento del Var, a non avere dubbi è lo stesso Bastoni: dopo il fallo l’interista si rialza, tiene lo sguardo basso e non accenna alcuna protesta. Attende solo che l’arbitro gli mostri il cartellino per prendere la via degli spogliatoi e lasciare la sua squadra in dieci.

I tifosi non perdonano sui social

Sui social non si fanno attendere le reazioni dei tifosi dell’Italia dopo l’espulsione di Bastoni. Per i supporter della Nazionale quello dell’interista è un errore imperdonabile, ma in realtà sul banco degli imputati finisce tutta la difesa di Gattuso. “Bastoni, ma come si fa a essere così stupidi?”, attacca Osvaldo su X. “Bastoni doveva solo corrergli di fianco era tutto esterno, non segnava mai”, scrive Nicola. “Certo che il karma ha presentato il conto a Bastoni…”, comment Isaia alludendo ancora all’esultanza del difensore dopo la simulazione in Inter–Juventus. “Bastoni dorme, difesa comica e pasticcio perfetto”, aggiunge Alex. Basileus prova una sintesi delle responsabilità: “L’errore nasce prima, dal rinvio sbagliato di Donnarumma e dal piazzamento scorretto della squadra, roba che neanche in seconda categoria vedi, ma l’errore di Bastoni resta: non entri in scivolata quando sei ultimo uomo, piuttosto provi ad accompagnarlo”.