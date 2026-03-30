Bosnia-Italia, Djokovic annunciato a Zenica per tifare contro gli Azzurri e Sinner ha il nemico in casa: Laila

Nole avvistato a Sarajevo, pronto a supportare l'amico Dzeko e i suoi compagni nel playoff: ma non è lui il rivale più agguerrito di Jannik, alle prese con un singolare "derby".

Non solo il messaggio all’amico Edin Dzeko: Novak Djokovic potrebbe essere addirittura fisicamente allo stadio di Zenica, tra gli ottomila tifosi della Bosnia pronti a spingere la Nazionale di Barbarez al Mondiale a scapito dell’Italia di Gattuso. E di Sinner. Assume i contorni del giallo il prepartita del playoff che assegna l’ultimo pass per il torneo negli Stati Uniti, in Messico e nel Canada. Con un singolare intreccio tra calcio e tennis. I media bosniaci sono sicuri: la locale selezione avrà un tifoso in più, un tifoso illustre. Uno che avrebbe già raggiunto il paese proprio per la partitissima: Nole.

Djokovic avvistato a Sarajevo: “Sarà allo stadio”

È il portale Klix.ba a lanciare lo scoop, vero o presunto, con tanto di foto del fuoriclasse serbo all’uscita dall’aeroporto di Sarajevo. Sarà autentica? Qualcuno sui social ci vede “puzza” di intelligenza artificiale, qualcun altro invece assicura che è tutto vero. Nole sarebbe atterrato nella capitale alle 16.30, martedì sera alle 20.45 sarà in prima fila per sostenere i suoi amici bosniaci. Tanti, a quanto pare. Del resto, qualche giorno fa, subito dopo la clamorosa vittoria ai rigori in Galles, Djokovic aveva espresso la sua gioia sui social per la vittoria della Bosnia con un messaggio all’ex bomber di Roma e Inter, come un Dimarco qualsiasi.

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Perché Nole tifa Bosnia contro l’Italia? C’entra Sinner

La qualificazione della Bosnia, che manca ai Mondiali dal 2014 (proprio come l’Italia) sarebbe “qualcosa di storico per tutti i Balcani”. Ecco perché, sostiene il portale di Sarajevo, Djokovic ci tiene tanto a supportare Dzeko e compagni. Ma secondo molti, ci sarebbe dell’altro. Da quando Jannik Sinner, insieme a Carlos Alcaraz, l’ha ormai detronizzato dalla vetta della classifica del tennis, Nole sarebbe animato da un astio tutto suo nei confronti delle rispettive Nazionali. Antipatia (sportiva, s’intende) verso l’Italia e la Spagna, i paesi dei giovani rivali che l’hanno detronizzato. Anche questa sembra un’evidente forzatura, ma in Bosnia sembrano crederci.

Jannik, lo strano derby con la fidanzata di origini bosniache

Il “nemico” da cui deve guardarsi Jannik Sinner in vista del playoff di martedì sera, però, non è il suo vecchio idolo Djokovic ma ha le dolci fattezze di Laila Hasanovic, la fidanzata danese che da qualche tempo rallegra le giornate e i pensieri del rosso di San Candido. Laila è nata sì a Copenaghen e vive in Danimarca, ma ha origini bosniache, paese natale della sua famiglia. Ha dunque un debole per la Nazionale balcanica, per cui – giurano sempre quelli di Klix.ba – farà il tifo per loro contro gli Azzurri. Per Sinner, insomma, una sorta di derby del cuore. Chi la spunterà nel primo vero confronto senza appello con Laila?