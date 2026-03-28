Inferno Bosnia, Muharemovic avvisa l'Italia: "Vogliamo mangiarci gli Azzurri". Clima infuocato per i playoff

Il difensore del Sassuolo, decisivo nella sfida contro il Galles, è pronto per la finale contro gli Azzurri di Gattuso: biglietti esauriti al Bilino Polje.

Il futuro dell’Italia si deciderà martedì 31 marzo, giorno in cui la squadra di Gattuso scenderà in campo per l’attesissima finale dei playoff per strappare il pass verso i Mondiali 2026. Servirà una vittoria a ogni costo contro la Bosnia Erzegovina per tornare a disputare un torneo iridato assente dai radar azzurri da 12 anni. Il clima a Zenica si preannuncia rovente e la bolgia dei tifosi locali sarà pronta a supportare la squadra di Barbarez fino alla fine. La formazione bosniaca ha già messo in mostra tutto il proprio valore tecnico contro il Galles, eliminandolo ai calci di rigore. L’Italia è chiamata a un’impresa di nervi, ma intanto, a infuocare ulteriormente la sfida, ci pensa anche Muharemovic.

Muharemovic infiamma la finale playoff

La Bosnia ha dimostrato di avere a disposizione giocatori di grandissima qualità e dalla spiccata personalità. L’aria che si respirerà a Zenica sarà quella delle grandi battaglie e le parole di Pjanic e Alajbegovic lo confermano in pieno. Ad accendere la miccia è stato indubbiamente l’episodio legato all’esultanza degli Azzurri dell’Inter, che ha scatenato la profonda irritazione degli avversari.

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Anche Muharemovic, tra i migliori in campo contro il Galles, ha deciso di infiammare ulteriormente l’ambiente in vista della finalissima. Le sue dichiarazioni non lasciano spazio a interpretazioni: “Credetemi, è difficile trovare le parole giuste. Credetemi, faccio fatica a stare in piedi, ma grazie a Dio abbiamo vinto e abbiamo dimostrato che lottiamo sempre fino alla fine. Ora andiamo a dare una lezione a questi italiani che verranno a Zenica e alla fine festeggeremo tutti insieme. Teniamo solo Dio, vogliamo mangiarci gli italiani e divorarci chiunque verrà lì”.

Il muro Muharemovic: la stella del Sassuolo

Parole di fuoco quelle pronunciate da Muharemovic. Il talento, cresciuto nella Juve Next Gen, è un tassello fondamentale nel Sassuolo di Grosso e pian piano si sta imponendo con grande autorevolezza anche nella nazionale bosniaca. Un mix letale di fisico e testa, unito a una personalità debordante confermata proprio dalle dichiarazioni in vista della gara contro l’Italia. Caratteristiche che hanno calamitato gli sguardi di diverse squadre, tra cui l’Inter. Il suo valore si aggira tra i 25/30 milioni, ma potrebbe aumentare in caso di qualificazione e partecipazione alla rassegna iridata. Ora però conta solo il campo. Gattuso sa bene che i suoi difensori dovranno limitare Dzeko e il giovane Alajbegovic. Di contro, i nostri attaccanti dovranno vedersela anche con il muro Muharemovic, risultato decisivo nella battaglia contro i gallesi.

Bosnia-Italia, la trappola del Bilino Polje

L’impegno a Zenica si prospetta decisamente insidioso per l’Italia di Gattuso. Sulla carta l’avversario appare ampiamente alla portata degli Azzurri ma sarà fondamentale saper gestire il fattore campo. Lo stadio Bilino Polje è il cuore pulsante, nonché fortino inattaccabile della selezione bosniaca, grazie a tribune a ridosso del campo capaci di creare un’atmosfera estremamente calda e opprimente per le squadre ospiti. La febbre dei giocatori bosniaci è alle stelle, ma anche quella dei tifosi ha raggiunto il picco massimo. A dimostrarlo, i tagliandi per la sfida di martedì sera che sono andati esauriti in una sola notte.