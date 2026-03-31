Bosnia-Italia, finale qualificazione Mondiali: probabili formazioni, arbitro, orario e dove vedere il match

Scopri tutto ciò che c'è da sapere in vista della finale playoff di Zenica: ci si gioca tutto, con Gattuso pronto a schierare l'undici migliore possibile per andare in America

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

Vincere e basta, non c’è altra strada. È questo il mantra che risuona nello spogliatoio della Nazionale, reduce dalla vittoria con l’Irlanda del Nord ed ora pronta ad affrontare la finale playoff in casa della Bosnia di Barbarez, che mette in palio il pass per i prossimi Mondiali. Dopo due mancate partecipazioni, l’Italia è consapevole di non poter fallire la propria missione, con il ct Gattuso che ha più volte ripetuto di sentire il peso di un intero Paese sulle sue spalle. Qui di seguito le ultimissime in vista del calcio d’inizio di Bosnia-Italia: dalle probabili formazioni alle curiosità, fino alle info per vedere la partita di oggi in diretta tv e live in streaming.

Le probabili formazioni di Bosnia-Italia

Tutto pronto per Bosnia-Italia, gara in programma nella serata odierna alle ore 20:45, nel catino dello stadio “Bilino Polje” di Zenica. Il ct Gattuso va verso la conferma del 3-5-2 visto contro l’Irlanda del Nord, superata nella ripresa dalle reti di Tonali e Kean: chiavi dell’attacco affidate a Retegui e Kean, con Pio Esposito pronto a subentrare in corso d’opera. Sulle corsie esterne, salvo clamorose sorprese, spingeranno Politano e Dimarco, con Barella e Tonali chiamati ad inserirsi senza palla e a dettare i ritmi della manovra azzurra.

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Confermato Manuel Locatelli in cabina di regia, con il capitano della Juve in vantaggio su Bryan Cristante, mentre in difesa ci sarà il trio formato da Mancini, Bastoni e Calafiori a protezione di capitan Donnarumma. Gattuso non vuole cali di tensione: in campo tutti i titolarissimi del momento per cercare di indirizzare subito la gara più importante della sua carriera.

Classico 4-4-2 per i padroni di casa, con il ct Barbarez che punterà tutto sull’esperienza e sulla fisicità di Edin Dzeko, vecchia conoscenza del calcio italiano, che alla vigilia ha spento anche le polemiche per il “famoso” gesto di Dimarco e compagni. Demirovic al fianco dell’ex Inter, Roma e Fiorentina, con Tahirovic in mezzo al campo, accanto a Sunjic. Sulle fasce agiranno Memic e Alajbegovic, con il giovane Muharemovic a guidare il pacchetto arretrato. Tra i migliori in Galles il difensore di proprietà del Sassuolo, cresciuto nelle giovanili della Juve.

Ecco le probabili formazioni di Bosnia-Italia:

BOSNIA (4-4-2): Vasilj; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Memic, Sunjic, Tahirovic, Alajbegovic; Demirovic, Dzeko.Ct: Barbarez.

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui. Ct. Gattuso.

Dove vedere Bosnia-Italia in diretta tv

Bosnia-Italia sarà trasmessa in diretta tv in chiaro in esclusiva su Rai Uno. Pre gara subito dopo il TG1, con tutte le voci dei protagonisti all’alba del fischio d’inizio e le immagini del riscaldamento degli Azzurri nel gelo di Zenica. Non è prevista alcuna diretta su Dazn, Sky Sport e Mediaset, che avranno a disposizione gli highlights del match dopo la fine delle ostilità.

Diretta radio su Rai Radio Uno, con la radiocronaca affidata come di consueto all’iconica voce di Francesco Repice, che racconterà la sfida tra Bosnia ed Italia minuto per minuto, per poi raccogliere l’analisi di Gattuso nell’immediato post partita. Aggiornamenti in tempo reale su risultato, azioni salienti e tabellino finale, sui canali social ufficiali delle due Federazioni e live su Virgilio Sport.

Bosnia-Italia, dove vederla in streaming

In occasione di Bosnia-Italia, come accaduto per il confronto con l’Irlanda del Nord, il servizio streaming sarà attivo gratuitamente sul portale raiplay.it e sull’applicazione mobile Rai Play, disponibile su Play Store e App Store, per smartphone e tablet. Una volta sulla piattaforma, basterà effettuare il login tramite un vostro account social o creando un profilo a titolo gratuito. Poi, sarà sufficiente selezionare la finestra dell’evento di riferimento e godersi i 90 minuti della finale playoff che dovrà portare ai Mondiali gli azzurri.

L’arbitro di Bosnia-Italia: tocca al francese Turpin

Sarà il francese Clement Turpin a dirigere l’incontro di oggi tra Bosnia ed Italia, decisivo per la qualificazione alla fase a gironi dei Mondiali 2026, organizzati dalla FIFA negli Stati Uniti, in Messico e in Canada. Il fischietto transalpino, tra i più esperti del panorama internazionale, ha già incrociato la Nazionale in cinque occasioni, mettendo a referto un bilancio di tre vittorie azzurre e due sconfitte. Mai un pareggio, risultato che nella serata odierna porterebbe il match ai tempi supplementari.

Nefasto uno di questi precedenti, proprio nei playoff Mondiali del 2022: si tratta di Italia-Macedonia del Nord, semifinale in gara unica giocata al “Barbera” di Palermo e persa nel finale dalla formazione di Roberto Mancini, all’epoca campione d’Europa in carica.

Una curiosità: i tre successi ottenuti dalla Nazionale con Turpin alla direzione arbitrale, tutti tra le mura amiche, hanno visto gli Azzurri tenere sempre la porta inviolata. 3-0 con l’Uruguay, 2-0 con la Polonia, 3-0 con Israele lo scorso ottobre. Che sia di buon auspicio in vista di stasera? Al campo l’ardua sentenza.