Bosnia-Italia, formazioni ufficiali: le scelte di Barbarez e Gattuso per la finale playoff

Fischio d'inizio alle 20.45: il ct azzurro si affida agli stessi uomini che hanno battuto l'Irlanda del Nord, Politano vince il ballottaggio con Palestra sull'out destro. Dzeko guida l'attacco bosniaco

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Dodici anni dopo, le chiacchiere stanno a zero. E staranno a zero comunque vada questa sera a Zenica: sia se l’Italia dovesse riuscire a tornare tra le aspiranti al titolo Mondiale, sia (soprattutto) se ciò non dovesse accadere per la terza volta consecutiva. Ma ora la parola passa finalmente al campo.

Bosnia-Italia senza Var

È il giorno di Bosnia-Italia, gli azzurri di Gattuso vanno a caccia del pass per il Mondiale americano. Nel 2014 in Brasile l’ultima apparizione, poi la Svezia sulla strada per la Russia e la Macedonia del Nord su quella per il Qatar. Della comitiva azzurra del 2014 sono presenti sia Buffon che Bonucci, naturalmente in altre vesti, mentre in panchina c’era Cesare Prandelli. Gli azzurri scendono in campo a Zenica, alle 20:45, in uno stadio con soli 8mila e 500 spettatori, non sicuramente tra i più moderni in Europa. E infatti si gioca anche senza la Goal Line Technology, ma non sarà certo il caso di accampare scuse.

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Italia, Gattuso non cambia

Gattuso non cambia la formazione che ha battuto l’Irlanda del Nord qualche giorno fa, ma apporterà qualche modifica tattica. Davanti l’ormai collaudata coppia Kean-Retegui, con Pio Esposito pronto a entrare a partita in corso. Trio difensivo composto da Mancini, Bastoni e Calafiori, con Politano (che ha vinto il ballottaggio con Palestra) e Dimarco sugli esterni. Nel mezzo, fiducia al trio Barella-Locatelli-Tonali, apparso in forma e ben assortito.

Djokovic presente per Bosnia-Italia

Intanto, nella giornata di oggi, il presidente della Federcalcio della Bosnia-Erzegovina Vico Zeljković ha incontrato a pranzo il presidente della Uefa Aleksander Ceferin e il presidente della Figc Gabriele Gravina. Presente al pranzo anche Novak Djokovic. Il tennista serbo, notoriamente grande amante dell’Italia, staserà assisterà all’incontro dagli spalti del Bilino Polje.

Le formazioni ufficiali

BOSNIA (4-4-2): Vasilj; dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Bajraktarevic, Gigovic, Sunjic, Memic; Demirovic, Dzeko. Ct. Barbarez.

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui. Ct. Gattuso.