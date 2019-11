Bosnia-Italia, le probabili formazioni

Tutto pronto, a Zenica, per la sfida Bosnia-Italia (ore 20.45). Gli azzurri affrontano la sfida con la massima tranquillità, vista la già certa qualificazione ad Euro 2020. La squadra di Prosinecki, invece, è in corsa per il secondo posto del girone J (si gioca il pass europeo con la Finlandia).

4-3-3 per la Bosnia con Pjanic in cabina di regia. In casa azzurra, massima fiducia a Bellotti. L'attaccante del Torino dovrebbe essere al centro del tridente scelto dal tecnico Mancini. Florenzi potrebbe partire dal primo minuto.

Le probabili formazioni:

BOSNIA (4-3-3): Sehic; Kvrzic, Kovacevic, Bicakcic, Kolasinac; Saric, Pjanic, Cimirot; Visca, Dzeko, Gojak. All. Prosinecki

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Acerbi, Biraghi; Zaniolo, Jorginho, Barella; Chiesa, Belotti, Insigne. All. Mancini

SPORTAL.IT | 15-11-2019 08:00