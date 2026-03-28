Bosnia-Italia, Pjanic minaccia gli Azzurri: "Faremo il fuoco, altro che esultanza. Tutto il paese si fermerà"

Pjanic avverte l’Italia in vista della sfida di Zenica, annunciando un clima incandescente. L’ex centrocampista sottolinea anche il peso dell’esultanza azzurra.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Le parole di Miralem Pjanic accendono ulteriormente l’attesa per Bosnia-Italia, una sfida già carica di tensione dopo l’esultanza degli Azzurri seguita al successo bosniaco nei playoff. L’ex centrocampista, oggi osservatore privilegiato della nazionale, ha lanciato un messaggio chiaro: a Zenica non sarà una partita come le altre. Il clima si preannuncia rovente, con tutto il Paese pronto a stringersi attorno alla squadra. Un contesto che potrebbe trasformare la gara in qualcosa di più di un semplice match. E l’Italia è avvisata.

“Faremo il fuoco”: il messaggio alla Nazionale

Miralem Pjanic non usa mezzi termini per descrivere ciò che attende l’Italia. Secondo l’ex regista, la partita sarà vissuta come un evento nazionale, capace di fermare un intero Paese. L’atmosfera di Zenica viene annunciata come incandescente, con tifosi pronti a spingere la squadra dal primo all’ultimo minuto. “Faremo il fuoco”, ha dichiarato, sottolineando come non sarà semplice per gli Azzurri gestire la pressione ambientale. Più che una partita, una vera battaglia sportiva.

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Il peso dell’esultanza azzurra

Le dichiarazioni arrivano anche in risposta all’esultanza di alcuni giocatori italiani dopo la vittoria della Bosnia contro il Galles. Un gesto che non è passato inosservato e che ha alimentato ulteriormente la motivazione del gruppo bosniaco. Miralem Pjanic ha ammesso di non aver compreso quella reazione, ribadendo però il rispetto per l’Italia. Allo stesso tempo, ha lasciato intendere che quell’episodio potrebbe trasformarsi in un’arma in più per la Bosnia. Un dettaglio che aggiunge ulteriore tensione alla sfida.

Dzeko e una Bosnia ritrovata

Al di là dell’aspetto emotivo, la Bosnia arriva alla sfida con rinnovata fiducia e un gruppo in crescita. Il simbolo resta Edin Dzeko, ancora decisivo nonostante l’età, ma attorno a lui si sta formando una nuova generazione. La squadra, pur senza esprimere un calcio spettacolare, ha ritrovato compattezza e spirito di appartenenza. Secondo Pjanic, proprio questa coesione rappresenta il vero punto di forza. Un mix di esperienza e entusiasmo che rende la Bosnia un avversario da non sottovalutare.