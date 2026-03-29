Bosnia-Italia, inferno Bilino Polje: lo stadio di Zenica, nel cuore della nazione, che può decidere il Mondiale 2026. Perché la federazione lo ha scelto per le gare della nazionale bosniaca

Lo sporco lavoro del coordinamento: qualcuno lo deve pur fare. Eppure, quando ha modo di pigiare le dita sulla tastiera, restituisce storie e racconti di sport che valgono il biglietto

La bolgia del Bilino Polje, l’insidia più grande. È da qualche giorno che lo spauracchio più temuto dall’Italia di Rino Gattuso – l’ostacolo che si frappone tra la finale del playoff di qualificazione e l’accesso al Mondiale 2026 – viene indicato nello stadio ubicato a Zenica, 120mila abitanti circa, nel cuore della Bosnia, cantone di Zenica-Doboj.

Martedì sera, 31 marzo. A distanza di qualche ora ancora di attesa, crescono le aspettative. Ci sono generazioni, le più giovani, che non hanno mai visto l’Italia impegnata in un Mondiale di calcio. È solo calcio ma anche il calcio è capace di tratteggiare il percorso di una vita. Bosnia ed Erzegovina e Italia si giocano in una sola partita l’unico posto utile per accedere alla coppa del Mondo.

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Quando si gioca Bosnia-Italia

Il quadro è quello dei play off: gli azzurri arrivano dalla semifinale vinta 2-0 contro l’Irlanda del Nord, i bosniaci da quella superata ai rigori contro il Galles. La finale del percorso si gioca alle 20.45 al Bilino Polje, e già questo basta a spostare il discorso al peso specifico del luogo: qui la Bosnia ha costruito buona parte della propria identità calcistica internazionale.

A rendere ancora più delicato il climax che porta all’incontro, arrivano anche notizie poco incoraggianti sul piano meteo: neve, ghiaccio e freddo hanno avvolto Zenica in queste ore, la temperatura prevista per la finale playoff è vicina agli zero gradi (abbiamo rendicontato qui).

Lo stadio scelto dalla Bosnia

Il Bilino Polje, nella presentazione ufficiale della federazione bosniaca, è uno stadio in pieno centro cittadino, aperto nel 1972 e ristrutturato più volte nel corso dei decenni. In origine arrivava a circa 30mila posti; con l’installazione dei seggiolini e con gli adeguamenti successivi la capienza è scesa attorno ai 13.000.

La stessa federazione insiste su due elementi: la vicinanza del pubblico al terreno di gioco e un’atmosfera definita “unica”. È il primo indizio utile anche per capire perché, pur non essendo un impianto enorme, venga spesso percepito come uno stadio “pesante” da affrontare.

Perché la federazione bosniaca punta su Zenica

La ragione per cui la Bosnia lo ha scelto come casa abituale della nazionale è stata spiegata in modo molto diretto dagli stessi dirigenti federali. Da una parte, il terreno di gioco è stato a lungo considerato affidabile; dall’altra, Zenica ha offerto alla squadra una spinta ambientale tale da prevalere su Sarajevo e su altre sedi.

La federazione parla apertamente di una città diventata “base” della nazionale e indica proprio nella partecipazione calda del pubblico uno dei motivi principali del privilegio concesso a Bilino Polje. Dal 2004 in avanti l’impianto è stato progressivamente aggiornato con lavori su spogliatoi, curve, tribune, copertura, settore stampa e VIP, studio TV, illuminazione, audio, controllo accessi e manto erboso.

Capienza ridotta: il motivo della limitazione

Per Bosnia-Italia, però, la capienza sarà ridotta. La federazione bosniaca ha comunicato che, in esecuzione di una decisione del Comitato disciplinare FIFA seguita agli incidenti verificatisi durante Bosnia-Romania, resteranno chiusi i blocchi B, C e D della tribuna sud e anche le prime tre file della tribuna ovest.

Alla federazione bosniaca vengono contestati comportamento scorretto della squadra, episodi di discriminazione, razzismo problemi di ordine e sicurezza, accensione di fuochi d’artificio o altri oggetti, disturbo durante gli inni nazionali e mancanza di ordine o disciplina dentro o attorno allo stadio.

La sanzione è composta da una multa di 60.000 franchi svizzeri, un warning e soprattutto dall’obbligo di giocare la gara successiva interna (cioè proprio quella con l’Italia) con numero limitato di spettatori, pari a una restrizione del 20%. Se da una parte la sanzione può diminuire l’impatto del pubblico, dall’altra può far facilmente immaginare quanto possa essere “bollente” il clima al Bilino Polje.

L’acustica e il fattore campo

Emerge con chiarezza che Bilino Polje è uno stadio raccolto, con pubblico vicino al campo e con una pressione sonora percepita come superiore alla sua taglia. In altre parole, più che un mistero architettonico, sembra contare la combinazione tra compattezza, prossimità degli spalti e densità del tifo.

Per l’Italia, la difficoltà potenziale non è quindi quella di entrare in una cattedrale da 60.000 posti, ma in un ambiente corto, continuo, addosso alla partita, scelto apposta perché moltiplica il fattore campo.

Cosa ha detto Miralem Pjanic sullo stadio di Zenica

Lo ha sintetizzato, a Sky, l’ex Juventus e Roma Miralem Pjanic: “I posti sulla carta sono 11mila, ma vi assicuro che quando sei là dentro sembra che ce ne siano 25mila o 30mila. Lo stadio è un po’ vecchio, strutturalmente molto diverso dagli impianti moderni. Le squadre avversarie entrando si sentiranno forse un po’ scomode e impaurite; persino lo spogliatoio è molto rustico.

C’è tantissima pressione e il pubblico è a ridosso del campo. Non c’è un vero e proprio settore VIP separato e tranquillo, anche le autorità stanno in piedi a cantare. Sarà una vera bolgia, i tifosi faranno un tifo infernale fino al fischio finale”.

La pressione del pubblico si misura anche nella rapidità con cui il Bilino Polje va verso il pienone: il 27 marzo, all’indomani delle semifinali, la Federazione bosniaca ha comunicato il tutto esaurito per la sfida con l’Italia. Chissà che a questo sold out non abbia contribuito anche il video degli Azzurri che esultano quando scoprono che sarà la Bosnia – e non il Galles – l’avversaria in finale.

I precedenti tra Italia e Bosnia a Bilino Polje

I precedenti con l’Italia in questo stadio sono pochi ma molto chiari. Il precedente diretto a Bilino Polje è Bosnia-Italia 0-3 del 15 novembre 2019, qualificazioni a Euro 2020. Più in generale, la UEFA ricorda che la Bosnia non batte gli azzurri da quella che fu la prima sfida assoluta tra le due nazionali, un’amichevole del 1996 giocata però a Sarajevo, non a Zenica.

Dunque il peso storico del Bilino Polje contro l’Italia non nasce da una lunga serie di duelli, bensì dal valore simbolico della sede e dalla sua reputazione ambientale.

Le partite storiche giocate allo stadio Bilino Polje

Molto più ricca è invece la storia di Bilino Polje nelle serate “fondative” del calcio bosniaco. La federazione indica qui la prima amichevole internazionale disputata in casa dalla Bosnia, contro l’Albania nel 1996. Questo stadio è legato ad alcune notti cruciali della corsa al Mondiale 2014: il 3-1 alla Grecia del marzo 2013, firmato dalla doppietta di Dzeko, che aprì uno strappo pesante nel girone, in un’atmosfera che la stessa UEFA definì bollente, e il 4-1 al Liechtenstein dell’ottobre successivo.

Se si allarga lo sguardo al club, il Bilino Polje è anche il campo del Celik Zenica: il club ricorda che l’inaugurazione “non ufficiale” del nuovo stadio avvenne nell’ottobre 1972 con il ritorno della finale di Mitropa Cup contro la Fiorentina: all’andata il match era terminato 0-0, a Zenica il Celik si impose 1-0 con rete all’89’ di Galijasevic, che consegnò il trofeo agli (allora) jugoslavi.

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Zenica, il Bilino Polje e la Bosnia

Per capire davvero lo stadio, però, bisogna uscire dall’edificio e guardare la città. Zenica è uno dei centri più importanti della Bosnia centrale e ha una stratificazione storica notevole. Cominciamo col dire che la città è attraversata dal fiume Bosna, che ha dato il nome alla nazione; per il nome della città, i materiali ufficiali di Zenica richiamano più di una spiegazione: prevale però l’idea della città come “pupilla” (“zjenica”) nel cuore dello Stato.

E a guardare una mappa della Bosnia, l’impressione è proprio quella: un puntino centrale all’interno dell’orbita bosniaca. Le fonti ufficiali cittadine ricordano che nell’area gli archeologi hanno collocato il municipium romano di Bistua Nova, segno di una presenza urbana rilevante già in età romana, mentre la prima menzione del nome “Zenica” in un documento è fatta risalire al 20 marzo 1436, in un atto della Repubblica di Dubrovnik.

Nel territorio dell’odierna Bosnia ed Erzegovina scoppiò inoltre la grande rivolta dalmato-pannonica contro Roma, tra il 6 e il 9 D.C.; in quel contesto le fonti storiche menzionano Arduba, località associata all’odierna Vranduk, oggi compresa nell’area amministrativa della città di Zenica.

L’età dell’oro della Bosnia

Il territorio dell’attuale Bosnia fu conquistato dai Romani tra II e I secolo a.C. e, dopo la fase dell’Illirico, fece in gran parte parte della provincia di Dalmazia. Non si trattava di aree marginali dell’impero: dopo l’editto di Caracalla del 212 d.C., che estese la cittadinanza romana a tutti gli abitanti dell’impero, i Balcani continuarono a esprimere figure di primo piano, fino a dare i natali anche a futuri imperatori come, ad esempio, Costantino (nato nell’attuale Serbia), e Diocleziano (nato nell’attuale Croazia).

Il toponimo Bilino Polje merita poi un discorso a parte, perché qui lo stadio tocca la memoria medievale bosniaca. Proprio a Bilino Polje, l’8 aprile 1203, si tenne l’assemblea legata alla figura di Kulin il Bano (il cui regno è spesso definito “età dell’oro” della Bosnia). Al tempo, il legato pontificio indagò accuse di eresia rivolte alla Chiesa bosniaca, e i capi religiosi riuniti a proprio a Bilino Polje (polje vuol dire “campo”) sottoscrissero un testo in cui riconoscevano l’autorità papale e promettevano correzioni disciplinari e riforme di pratica religiosa. Ed è da quel luogo – carico di risonanze storiche – che lo stadio prende il nome.

Bilino Polje, un progetto identitario

Quando in Bosnia si parla del Bilino Polje, il discorso include lo sport in un obiettivo più grande. Nel progetto del nuovo stadio nazionale sul sito attuale, le istituzioni locali hanno definito l’impianto non soltanto un’infrastruttura, ma anche un “progetto identitario”. Bilino Polje è casa della nazionale, luogo sportivo di una città industriale dal profilo forte.

Per questo Bosnia-Italia non si giocherà in un luogo che, per i bosniaci, tiene insieme calcio, memoria civica e narrazione nazionale. Ma per l’Italia la soglia da varcare per accedere al Mondiale è proprio qui.