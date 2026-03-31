Bosnia-Italia ultimo atto playoff Mondiali nello stadio di Zenica tra gelo, buche e contesto surreale: le foto

La partita di questa sera decide tutto per gli Azzurri e il ct ci metterà cuore e testa per la migliore formazione, le soluzioni utili a centrare l'obiettivo Mondiale

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

L’Italia del ct Gennaro Gattuso si è riunita, con il presidente della Figc Gabriele Gravina, lo staff e i vertici federali nel gelo dello stadio Bilino Polje di Zenica in cui si deciderà tutto. Dalle prime immagini arrivate dalle agenzie fotografiche e in seguito al sopralluogo, le condizioni dello stadio di Zenica che ospiterà la finale playoff per lo spareggio tra Bosnia e Italia di questa sera appare surreale.

Lo stadio di Zenica che ospita Bosnia-Italia

Getty Images

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Lo stadio di Zenica

Il rettangolo di gioco è circondato da palazzi che sfiorano altezze pari a quindici, sedici piani e attorniano il piccolo impianto cittadino che pure ha ospitato competizioni di livello internazionale. Dai primi sopralluoghi le condizioni non promettono certamente di essere le migliori, imponendo valutazioni e scelte importanti come ha già accennato Gianluigi Donnarumma ai microfoni della Rai.

La presenza di Gravina

L’espressione del presidente Gabriele Gravina, che ha accompagnato gli Azzurri e ha partecipato al sopralluogo non consentono interpretazioni: l’Italia non può permettersi di mancare per la terza volta consecutiva l’appuntamento con il Mondiale e, contro Dzeko e i suoi bisognerà centrare l’obiettivo.

Getty Images

Gabriele Gravina

Gli Azzurri, con Gattuso e gli altri da Buffon a Bonucci, sono arrivati soltanto ieri pomeriggio: niente allenamento, ma un controllo sul campo nella passeggiata di gruppo. Video, facce distese quelle dei giocatori rispetto a ct e presidente che avvertono, senza alcun dubbio, la responsabilità sulla prestazione di questa sera.

Questa sera saranno 8.800 gli spettatori, il 20 per cento in meno della capienza per la sanzione inflitta dalla FIFA alla federazione bosniaca dopo i cori discriminatori sanzionati con questa specifica limitazione.

La passeggiata in “solitaria” di Gattuso

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Il ct azzurro

Oltre alle parole in conferenza stampa, Gattuso è stato immortalato mentre passeggia quasi in solitaria nel campo. Uno studio autonomo sulla tenuta del terreno di gioco, che in aggiunta alle temperature rigide, costituirà un fattore su cui posto il focus.