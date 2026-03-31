Bosnia-Italia, rose a confronto: Tonali e Donnarumma valgono più di tutta la Nazionale rivale, cifre impietose

Non c'è partita a livello di quotazioni dei singoli e anche di ranking FIFA: gli Azzurri sono dodicesimi, Dzeko e compagni viaggiano in 66ma posizione.

Se non fosse una partita da dentro o fuori e dall’importanza capitale, da giocare per giunta in trasferta e su un campo che, nella narrazione mediatica, in pochi giorni siamo riusciti a trasformare in un mix tra Bernabeu e Camp Nou ma in salsa balcanica, con contorno da girone dantesco, non dovrebbe esserci proprio partita. Perché la differenza tra Italia e Bosnia non è di poco conto: è abissale. Non in qualche voce: in tutto. Come valore dei giocatori, per esperienza e attitudine a certi livelli, per posizionamento nel ranking FIFA. Se la Nazionale di Gattuso non portasse una scimmia delle dimensioni di King Kong sulle spalle (il peso di un terzo flop mondiale consecutivo), non ci sarebbe troppo da preoccuparsi. Ma il pallone, si sa, è rotondo.

Playoff mondiali, il valore della rosa della Bosnia

Partiamo dal valore dei giocatori prendendo come riferimento il sito Transfermarkt. Quanto vale il probabile undici di partenza della Bosnia? Non molto. Neanche cento milioni di euro a sommare tutti i calciatori. Quello che vale di più (ovviamente sulla carta) è il bomber Demirovic, punta dello Stoccarda: 22 milioni di euro. Muharemovic, il difensore del Sassuolo che ha dichiarato di “voler mangiare gli italiani” ha una quotazione di 20. Poi ci sono i gioiellini Alajbegovic del Salisburgo e Dedic del Benfica, due esterni: valgono 15 milioni a testa. Kolasinac, difensore d’esperienza dell’Atalanta, ha un valore dichiarato di sei milioni. Ancor meno Dzeko, ovviamente solo per ragioni d’età (ha compiuto 40 anni il 17 marzo): un milione e mezzo.

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Vasilj 4,5

Kolasinac 6

Muharemovic 20

Katic 1,8

Dedic 15

Alajbegovic 15

Tahirovic 4,5

Sunjic 1,8

Memic 4,5

Dzeko 1,5

Demirovic 22

Totale Bosnia: 96,6 milioni

Playoff mondiali, il valore della rosa dell’Italia

E l’Italia? Bastano due giocatori per superare – e di gran lunga – l’intero valore della rosa avversaria. Donnarumma, ad esempio, ha una quotazione di 45 milioni di euro. Con Tonali (80 milioni di euro) o con Bastoni (70, anche se in ribasso dopo gli ultimi disastri con l’Inter) si andrebbe già al di là del valore effettivo di tutta la difesa avversaria. Anche Calafiori, Barella e Dimarco sono punti di forza degli Azzurri, con un valore nominale di una cinquantina di milioni a testa. In attacco sia Kean sia Retegui valgono da soli più del tandem offensivo bosniaco. Il calciatore dell’Italia dal valore più basso? Politano, appena otto milioni: nella Bosnia sarebbe il quinto della squadra.

Donnarumma 45

Mancini 15

Bastoni 70

Calafiori 50

Politano 8

Barella 50

Locatelli 25

Tonali 80

Dimarco 50

Retegui 35

Kean 40

Totale Italia: 468 milioni

Ranking FIFA: gap ampio tra Azzurri e bosniaci

Più che alla Bosnia, l’Italia dovrebbe rapportarsi per valore di rosa alle altre superpotenze calcistiche mondiali: sembra impossibile, visto il clima generale di preoccupazione misto a depressione per i risultati della Nazionale e delle squadre di club, ma la Nazionale azzurra è la sesta al mondo per valore dei suoi calciatori. Davanti ce ne sono soltanto cinque: Inghilterra, Francia, Spagna, Portogallo e Brasile. L’Argentina campione del mondo (non ridete) è poco dietro, insieme a Germania, Olanda e la Norvegia che lo scorso anno, tra andata e ritorno, ha inflitto sette gol all’Italia. Un ultimo riferimento va al Ranking FIFA: l’Italia attualmente è dodicesima, la Bosnia 66ma. Non serve aggiungere altro.