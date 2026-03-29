Bosnia-Italia, scelto l'arbitro Turpin: un precedente fa tremare gli azzurri

Il fischietto francese diresse la gara con la Macedonia nella semifinale dei playoff Mondiali quando fummo eliminati nel 2022 con Mancini in panchina

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

L’Uefa ha scelto l’arbitro che dirigerà martedì Bosnia-Italia, valida per i playoff Mondiali. Si tratta del francese Clement Turpin, uno dei migliori arbitri al mondo, che però evoca brutti ricordi agli azzurri.

La squadra arbitrale al completo

Turpin sarà coadiuvato dagli assistenti Danos e Pages con IV uomo lo spagnolo Sánchez, Brisard al Var e Delajod all’Avar.

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Chi è l’arbitro Turpin

Lo chiamano l’arbitro delle finali, perché Clement Turpin ne ha dirette molte anche se il designatore Rosetti lo ha “bruciato” a Euro2024 preferendo a lui e a Orsato il connazionale Letexier. Il 41enne fischietto francese ha diretto tra le altre gare la finale di Euro 2021 e la finale di Champions League tra Liverpool e Real Madrid del 2022 ed è stato chiamato finanche dagli arabi a dirigere la finale della coppa del presidente negli Emirati nel 2023. Arbitro di grande esperienza e di enorme spessore tecnico sa imporre la sua personalità senza ricorrere a minacce o sanzioni. E’ un top-class per una partita decisiva.

Il precedente che spaventa

Turpin ha arbitrato 5 volte gli Azzurri: il bilancio è di 3 vittorie e 2 sconfitte. Una di queste due è particolarmente dolorosa: c’era proprio il fischietto francese nella disfatta di Palermo contro la Macedonia del Nord che sancì la seconda mancata qualificazione di fila al Mondiale degli azzurri esattamente quattro anni fa, nel marzo 2022. Un gol di Trajkovski al 92′ ci buttò fuori.

Gli incroci tra Bosnia e Italia

I precedenti tra le due nazionali, invece, sorridono agli azzurri con quattro vittorie, un pari e una sola sconfitta nei sei incroci. L’unico ko nel 1996: una amichevole a Sarajevo finita 2-1 per i padroni di casa e che segnò la fine dell’era di Arrigo Sacchi sulla panchina azzurra. Il pareggio risale al 2020 in Nations League. Il più recente incrocio è del giugno 2024 e fu risolto da un gol di Davide Frattesi.