Il gol capolavoro di Alajbegovic complica i piani delle italiane: la Bosnia batte il Qatar e vede i sedicesimi. Dzeko furioso

Il talentino bosniaco incanta nell'ultima gara del Girone B e regala una speranza alla sua Nazionale. Dzeko non fa nulla per nascondere la propria rabbia

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

La Bosnia ed Erzegovina supera 3-1 il Qatar e chiude a quattro punti il girone. La nazionale del ct Barbarez aggancia il Canada in classifica, ma resta dietro per via della differenza reti in favore dei padroni di casa, sconfitti in serata 2-1 dalla Svizzera. Nella sfida contro i qatarioti, brilla la stella di Alajbegović, Dzeko non nasconde il proprio nervosismo.

Alajbegović piega il Qatar

Finalmente Kerim Alajbegović. Dopo la panchina all’esordio, il 18enne che ha contribuito a condannare l’Italia a un altro Mondiale da vivere dal divano trascina la Bosnia ed Erzegovina nella bella vittoria 3-1 contro il Qatar che potrebbe valere il passaggio del turno tra le quattro migliori terze per la nazionale guidata in panchina da Barbarez. Al 29’ dell’ultima gara del girone B, il talentino classe 2007 si inventa il gol da sogno che spezza l’equilibrio.

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Gol e giocate da sogno

Serpentina sulla trequarti che lascia sul posto quattro avversari e botta di destro dai venti metri che fulmina Abunada. Una rete da fenomeno vero e che non farà certamente felici i tanti estimatori della nostra Serie A. Pochi minuti più tardi, Alajbegović si inventa anche l’assist per Edin Dzeko, l’ex Roma e Inter è costretto però a ricacciare in gola l’urlo di gioia, con il palo che gli nega la rete. Nella seconda frazione, il folletto di proprietà del Red Bull Salisburgo ha anche il tempo per incantare tutti con una splendida giocata nello stretto, che non porta però a una nuova rete.

Si complica l’approdo in Serie A

Una prestazione che, per ovvie ragioni, non può certo fare felici le (tante) ammiratrici di casa nostra, che speravano di potersi assicurare le sue prestazioni. Dalla Roma, al Napoli, fino all’Atalanta e il Milan, dopo questa notte, arrivare al classe 2007 nato a Colonia, in Germania, sarà infatti un pochino più complicato. La quotazione di 30 milioni di euro è, infatti, destinata a crescere, così come andrà a impennarsi l’interesse delle agguerrite concorrenti dalla Premier League.

Dzeko furioso per la sostituzione

Il gol del 3-1, dopo l’autogol di Al-Brake e la rete del 2-1 di Al-Haidos, arriva a 10’ dal novantesimo e porta la firma di Mahmić, subentrato a Dzeko, che al momento della sostituzione non ha fatto nulla per nascondere la propria delusione. Dopo essersi seduto in panchina, infatti, l’ex City ha scagliato a terra con violenza una borraccia, dimostrando tutto il proprio nervosismo per un Mondiale non certo esaltante e ora appeso al filo sottilissimo della speranza.