Botafogo, Davide Ancelotti come Chivu: con i cambi recupera il Corinthians. Carlo Ancelotti avvisa Neymar e Vinicius

Davide Ancelotti resta imbattuto dopo il 2-2 col Corinthians in una gara intensa; Carlo Ancelotti parla di Neymar e Vinicius in vista del Mondiale

Continua la striscia positiva di Davide Ancelotti in Brasile. Il figlio del CT Carlo resta imbattuto nel campionato brasiliano e recupera in extremis una gara compromessa grazie a dei cambi ‘alla Chivu’ nella ripresa. Corinthians e Botafogo si sono divise la posta con spettacolo e tensione dopo un 2-2. Il Botafogo del tecnico italiano giunge all’ottavo risultato utile consecutivo. Intanto, Carlo Ancelotti ha lanciato un avvertimento a Neymar e Vinicius jr. per la Selecao.

Il primo tempo: dominio paulista

La squadra di San Paolo ha approcciato la gara con grande aggressività, pressando alto e costringendo il Botafogo agli errori. Al 6’, la pressione porta al vantaggio: Léo Linck sbaglia il rinvio, Raniele gli ruba il pallone, dialoga con Dieguinho e firma l’1-0.

Il Corinthians mantiene il controllo e continua a creare pericoli. Matheuzinho sfiora il raddoppio con due tiri dalla distanza, mentre Tchoca impegna il portiere su punizione. Il Botafogo appare contratto e produce un solo tiro in porta, al 38’, con il colpo di testa impreciso di Correa. Il primo tempo si chiude con il Timão al 61% di possesso palla.

La ripresa: il Botafogo ribalta, poi il pareggio del Timão

Nella seconda metà di gara il copione cambia completamente. Con i correttivi tattici di Davide Ancelotti, il Botafogo prende il comando del centrocampo e al 14’ trova il pari: Montoro serve Cuiabano, che entra in area e batte Hugo Souza.

Il Corinthians accusa il colpo e i carioca ne approfittano. Da un corner calciato da Artur nasce il 2-1: la palla rimbalza al limite e Barrera, entrato all’intervallo, tira al volo segnando un gol straordinario.

Quando la partita sembra indirizzata per gli ospiti, Vitinho entra e cambia l’inerzia. Al 35’, con una splendida giocata personale, dribbla due avversari e mette un assist perfetto per Gustavo Henrique, che da pochi passi firma il 2-2.

Le parole di Davide Ancelotti: “coraggio e personalità”

Ma come Davide Ancelotti ha recuperato la gara? Spiega il tecnico italiano nel post-gara. Nonostante l’errore di Léo Linck che ha portato al gol iniziale del Corinthians, Davide Ancelotti ha lodato la mentalità del suo gruppo dopo il pareggio esterno: “Abbiamo giocato una partita con molta personalità e coraggio, che è ciò che chiedo alla squadra. Questo a volte porta a commettere errori, come il primo gol… In seguito, sono stato soddisfatto di come Leo ha continuato a giocare, con coraggio e personalità.”

Ancelotti jr. ha aggiunto di aver avuto la sensazione che il Botafogo potesse poi addirittura vincere: “Sentivo che avremmo potuto vincere questa partita e finire 3-1. Ma dopo come è iniziata, sono soddisfatto.”

La crescita della squadra sotto la sua guida

Il tecnico ha sottolineato l’importanza della continuità: “Questa costanza e continuità ci mettono al quinto posto e più vicini al nostro obiettivo… Abbiamo rispettato il piano di gioco in difesa. In attacco, credo che abbiamo commesso qualche errore nel primo tempo… È un punto che ci permette di rimanere vicini al nostro obiettivo.”

Ancelotti mantiene però equilibrio e prudenza: “Avere otto partite imbattute in questo campionato non è facile… È difficile preparare le partite; qui, l’allenatore non ha molto potere in questo contesto, ma gli allenatori nel campionato brasiliano sono bravi.”

Carlo Ancelotti, Seleção: Neymar e Vinicius solo se al 100%

Restando in tema Brasile, in un’intervista per Esporte Record, Carlo Ancelotti ha parlato dei criteri di scelta per la Coppa del Mondo 2026, citando Neymar e Vinicius Junior: “Deve essere al 100%… Se Vinicius è al 90%, chiamerò un altro giocatore che sia al 100%.”

Sul numero 10 brasiliano ha detto: “Penso che abbia un grande talento. È stato sfortunato a infortunarsi durante il periodo in cui siamo stati insieme… Neymar è allo stesso livello di tutti gli altri.”

