Virgilio Sport
CALCIO CALCIO ESTERO

Botafogo, Davide Ancelotti come Chivu: con i cambi recupera il Corinthians. Carlo Ancelotti avvisa Neymar e Vinicius

Davide Ancelotti resta imbattuto dopo il 2-2 col Corinthians in una gara intensa; Carlo Ancelotti parla di Neymar e Vinicius in vista del Mondiale

Pubblicato:

Dario Santoro

Dario Santoro

Giornalista

Scrive, commenta, racconta lo sport in tutte le sfaccettature. Tocca l'apice quando ha modo di concentrarsi sulle interviste ai grandi protagonisti

Continua la striscia positiva di Davide Ancelotti in Brasile. Il figlio del CT Carlo resta imbattuto nel campionato brasiliano e recupera in extremis una gara compromessa grazie a dei cambi ‘alla Chivu’ nella ripresa. Corinthians e Botafogo si sono divise la posta con spettacolo e tensione dopo un 2-2. Il Botafogo del tecnico italiano giunge all’ottavo risultato utile consecutivo. Intanto, Carlo Ancelotti ha lanciato un avvertimento a Neymar e Vinicius jr. per la Selecao.

Il primo tempo: dominio paulista

La squadra di San Paolo ha approcciato la gara con grande aggressività, pressando alto e costringendo il Botafogo agli errori. Al 6’, la pressione porta al vantaggio: Léo Linck sbaglia il rinvio, Raniele gli ruba il pallone, dialoga con Dieguinho e firma l’1-0.

Il Corinthians mantiene il controllo e continua a creare pericoli. Matheuzinho sfiora il raddoppio con due tiri dalla distanza, mentre Tchoca impegna il portiere su punizione. Il Botafogo appare contratto e produce un solo tiro in porta, al 38’, con il colpo di testa impreciso di Correa. Il primo tempo si chiude con il Timão al 61% di possesso palla.

La ripresa: il Botafogo ribalta, poi il pareggio del Timão

Nella seconda metà di gara il copione cambia completamente. Con i correttivi tattici di Davide Ancelotti, il Botafogo prende il comando del centrocampo e al 14’ trova il pari: Montoro serve Cuiabano, che entra in area e batte Hugo Souza.

Il Corinthians accusa il colpo e i carioca ne approfittano. Da un corner calciato da Artur nasce il 2-1: la palla rimbalza al limite e Barrera, entrato all’intervallo, tira al volo segnando un gol straordinario.

Quando la partita sembra indirizzata per gli ospiti, Vitinho entra e cambia l’inerzia. Al 35’, con una splendida giocata personale, dribbla due avversari e mette un assist perfetto per Gustavo Henrique, che da pochi passi firma il 2-2.

Le parole di Davide Ancelotti: “coraggio e personalità”

Ma come Davide Ancelotti ha recuperato la gara? Spiega il tecnico italiano nel post-gara. Nonostante l’errore di Léo Linck che ha portato al gol iniziale del Corinthians, Davide Ancelotti ha lodato la mentalità del suo gruppo dopo il pareggio esterno: “Abbiamo giocato una partita con molta personalità e coraggio, che è ciò che chiedo alla squadra. Questo a volte porta a commettere errori, come il primo gol… In seguito, sono stato soddisfatto di come Leo ha continuato a giocare, con coraggio e personalità.”

Ancelotti jr. ha aggiunto di aver avuto la sensazione che il Botafogo potesse poi addirittura vincere: “Sentivo che avremmo potuto vincere questa partita e finire 3-1. Ma dopo come è iniziata, sono soddisfatto.”

La crescita della squadra sotto la sua guida

Il tecnico ha sottolineato l’importanza della continuità: “Questa costanza e continuità ci mettono al quinto posto e più vicini al nostro obiettivo… Abbiamo rispettato il piano di gioco in difesa. In attacco, credo che abbiamo commesso qualche errore nel primo tempo… È un punto che ci permette di rimanere vicini al nostro obiettivo.”

Ancelotti mantiene però equilibrio e prudenza: “Avere otto partite imbattute in questo campionato non è facile… È difficile preparare le partite; qui, l’allenatore non ha molto potere in questo contesto, ma gli allenatori nel campionato brasiliano sono bravi.”

Carlo Ancelotti, Seleção: Neymar e Vinicius solo se al 100%

Restando in tema Brasile, in un’intervista per Esporte Record, Carlo Ancelotti ha parlato dei criteri di scelta per la Coppa del Mondo 2026, citando Neymar e Vinicius Junior: “Deve essere al 100%… Se Vinicius è al 90%, chiamerò un altro giocatore che sia al 100%.”

Sul numero 10 brasiliano ha detto: “Penso che abbia un grande talento. È stato sfortunato a infortunarsi durante il periodo in cui siamo stati insieme… Neymar è allo stesso livello di tutti gli altri.”

Clicca qui per le ultime news dal calcio estero

Botafogo, Davide Ancelotti come Chivu: con i cambi recupera il Corinthians. Carlo Ancelotti avvisa Neymar e Vinicius Da Ancelotti a Marco Rossi, tutti i ct italiani all’estero: la gallery ANSA

Leggi anche:

WeWALK

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORTS IN TV
E IN STREAMING

GUIDA TV:
Eventi sportivi in diretta tv oggi
SERIE A:
Bologna - Cremonese

SPORT TREND

NH Collection Paris Ponthieu Champs-Élysées

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio