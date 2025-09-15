Botafogo: Davide Ancelotti già rischia l'esonero, cambia sette giocatori e va ancora ko

Il figlio del ct del Brasile nella bufera dopo la sconfitta con il San Paolo: fuori dalla Libertadores e in classifica è solo sesto in campionato

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

La permanenza di Davide Ancelotti al Botafogo sta diventando sempre più difficile dopo l’ennesima sconfitta sulla panchina del club brasiliano. Il figlio del ct auriverde era arrivato allo stadio Morumbis con un disperato bisogno di battere il San Paolo per assicurarsi un posto in Copa Libertadores ma a fare scacco matto è stato Hernán Crespo grazie alla rete di Juan Ignacio Dinenno. La prossima partita è uno scontro diretto contro il Mirassol, in una partita posticipata della 12ª giornata. Il club di Rio de Janeiro, con 35 punti, è al sesto posto; il San Paolo è quarto con 38.

Ancelotti cambia 7 titolari contro il San Paolo

Con sette cambi nella formazione titolare rispetto alla partita contro il Vasco da Gama , il Botafogo è stato incostante, privo di ritmo e molto debole in difesa, nonostante schierasse tre centrocampisti difensivi: Barboza, Alex Telles e Marlon Freitas, e ha chiuso i primi 50 minuti senza un solo tiro in porta da parte di Rafael.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Le spiegazioni del tecnico

“L’idea di schierare tre centrocampisti difensivi è nata principalmente dalla mancanza di un’ala destra, perché non credo che Álvaro Montoro sia pronto per una partita con l’intensità attuale. Santi è raffreddato, quindi avevamo bisogno di un’ala in campo. Danilo lo aveva già fatto in Premier League con il Forest“, ha spiegato Davide.

Ancelotti ha lasciato in panchina anche altri giocatori inizialmente considerati titolari spiegando le ragioni dell’esclusione di Marlon Freitas, Alex Telles e Barboza. Il centrocampista e capitano è stato l’unico a rientrare, nonostante non si fosse allenato a causa di un lieve infortunio. Negli altri due casi, l’allenatore italiano ha giustificato la scelta con la gestione del carico di lavoro attuata dal suo staff tecnico durante tutta la stagione.

“Marlon Freitas non si è allenato. Non è esattamente un infortunio, ma ha avuto un problema e non si è allenato. È entrato in campo oggi soprattutto perché avevo bisogno del capitano, perché la squadra ha perso completamente la sua organizzazione. Avevo bisogno di un giocatore in campo che mi aiutasse negli ultimi 30 minuti. Barboza ha giocato la partita contro il Vasco e viene anche lui da una lunga serie di partite in cui non è al 100%. È anche un problema di forma fisica. E Alex Telles, perché ha già giocato quasi 50 partite”.