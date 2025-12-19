Botafogo, lo sfogo di Davide Ancelotti dopo il divorzio: già individuato il sostituto

Il figlio del ct del Brasile si congeda con un video messaggio dopo la rottura con la società: si punta a Rafael Guanaes per la prossima stagione

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Pensava di aver fatto un buon lavoro al Botafogo, e lo pensa ancora. Davide Ancelotti ha accolto con disappunto il divorzio con il club brasiliano: una decisione presa dopo che il figlio del ct del Brasile aveva difeso la permanenza del preparatore atletico Luca Guerra in disaccordo con la società. Lo sfogo del tecnico e il futuro allenatore del Botafogo.

Il bilancio di Ancelotti jr

Davide Ancelotti ha allenato il Botafogo in 33 partite, ottenendo una percentuale di successo del 56,6%, con 15 vittorie, 11 pareggi e sette sconfitte. È stato ingaggiato dopo la partecipazione del Botafogo alla Coppa del Mondo per Club FIFA a metà anno ed ha centrato la qualificazione alla coppa Libertadores, dove è stato poi eliminato agli ottavi.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il videomessaggio del tecnico

Ancelotti ha voluto salutare tutti con un videomessaggio in cui dice: “Oggi chiudo un capitolo importante della mia vita professionale. Non è facile dire addio a un luogo in cui hai vissuto con intensità, pressione ed emozione, e dove hai creato relazioni vere. Le decisioni fanno parte del percorso e non sempre si prestano a spiegazioni pubbliche. Quello che posso dire è che questa fase è stata vissuta con onestà, dedizione e rispetto.

Voglio ringraziare il club per l’opportunità e tutti coloro che hanno preso parte a questo periodo: la dirigenza, lo staff, i collaboratori, i giocatori e i tifosi. Ai giocatori, per il loro lavoro quotidiano e per il modo in cui abbiamo affrontato insieme i momenti belli e quelli difficili. Ai tifosi, per la loro passione, le loro esigenze e il loro amore per il club: ecco cosa dà senso a tutto. Porto con me le lezioni apprese, la gratitudine e la serenità di aver dato tutto quello che avevo. Questo capitolo finisce, ma Botafogo rimane dentro di me”.

La dirigenza del club è stata decisa nella necessità di apportare modifiche alla preparazione fisica. Internamente, la valutazione è che il lavoro svolto abbia avuto un impatto diretto sull’elevato numero di infortuni muscolari verificatisi durante la stagione, oltre al maggiore sforzo fisico a cui la squadra è stata sottoposta nel tratto finale del campionato brasiliano.

Guanaes in pole per la panchina

Da qui il licenziamento del preparatore atletico Luca Guerra, un professionista che faceva parte dello staff tecnico di Ancelotti fin dal suo arrivo al club, e le tensioni che hanno portato all’addio. Chi arriverà ora? Il Botafogo ha agito rapidamente sul mercato e ha definito le sue priorità. Il “Piano A” di John Textor è l’allenatore Rafael Guanaes, 44 anni, che ha brillato nel 2025 con il Mirassol, assicurandosi un posto diretto nella fase a gironi della prossima Coppa Libertadores con un quarto posto nel campionato brasiliano. L’idea del Botafogo è di chiudere un accordo con un nuovo allenatore il più rapidamente possibile per iniziare a lavorare alla ripresa degli allenamenti della squadra, prevista per il 4 gennaio.