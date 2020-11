Botta e risposta: Manchester City-Liverpool finisce 1-1

Il Manchester City frena la corsa del Liverpool ma resta lontano dalla vetta, decisivo in negatvo Kevin De Bruyne che fallisce il rigore del possibile 2-1. I Reds evitano la sconfitta però perdono il primo posto, ora occupato dal Leicester.

Guardiola schiera Ferran Torres e Sterling nel tridente con Gabrie Jesus, l’ex juventino Cancelo fa il terzino sinistro. Nel Liverpol giocano tutti insieme Salah, Firmino, Diogo Jota e Manè.

Gli ospiti partono forte e prima del quarto d’ora trovano il vantaggio grazie a un calcio di rigore trasformato da Salah. La gara è equilibrata, tanto che Gabriel Jesus firma il pareggio per il City, che avrebbe anche l’occasione del sorpasso ma De Bruyne dal dischetto chiude troppo il tiro e manda fuori.

In avvio di ripresa i padroni di casa hanno un’altra clamorosa palla-goal, stavolta a sprecre è Gabriel Jesus. Poco dopo il Liverpool perde Alexander-Arnold per infortunio mentre Guardiola inserisce Bernardo Silva per un deludente Ferran Torres. Nel finale però la partita si spegne. Parità all’Etihad Stadium.

IL TABELLINO

MANCHESTER CITY-LIVERPOOL 1-1

Marcatori: 13′ rig. Salah (L), 31′ Gabriel Jesus (M)

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Ruben Dias, Laporte, Cancelo; Gundogan, Rodri, De Bruyne; Ferrán Torres (61′ B.Silva), Gabriel Jesus, Sterling.

LIVERPOOL (4-2-4): Alisson; Alexander-Arnold (63′ Milner), Matip, Joe Gómez, Robertson; Henderson, Wijnaldum; Salah, Roberto Firmino (59′ Shaqiri), Diogo Jota, Mané.

Arbitro: Pawson

Ammoniti: Matip (L), Sterling, Laporte, Walker (M)

Note: 42′ De Bruyne calcia fuori un rigore

OMNISPORT | 08-11-2020 19:32