Botta e risposta tra Viñales e Bagnaia

Maverick Viñales sbotta dopo la gara finita in anticipo a Le Mans. A Rio Hondo il centauro della Yamaha era stato centrato da Morbidelli, domenica lo ha steso Pecco Bagnaia: "Mi hanno colpito, è la seconda volta che succede. Se un giorno succederà a me, allora nessuno potrà dirmi niente".

Poi in modo più pacato analizza la gara: "Alla fine, sfortuna o no, credo che la fortuna si crei. Sabato abbiamo fatto una strategia brutta e siamo partiti 11esimi. Questa è stata la conclusione della gara. Da metà gara in poi sarei potuto andare forte perché avevo un buon ritmo. Stavo rimontando, quindi pensiamo al Mugello".

Così Pecco spiega lo scontro: "Espargaró era sulla linea di Maverick, che ha frenato troppo forte ed io l’ho toccato. Aleix ha chiuso in maniera veloce per sorpassare Viñales, è stato impossibile per me evitare il contatto. Il problema non è stato tanto la caduta o il dolore, perché sto bene. Ma mi dispiace per la sfortuna in gara. Ultimamente vedo più gare dal box che dalla pista!".

SPORTAL.IT | 20-05-2019 09:23