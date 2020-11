Bottas doppiato: la resa più amara

Valtteri Bottas, quattordicesimo in Turchia, ha visto il suo compagno di scuderia Lewis Hamilton conquistare il settimo titolo: “E’ stato il migliore tra noi quest’anno, in assoluto, e sette titoli sono un risultato davvero impressionante nel nostro sport”.

La gara del finlandese è stata sconfortante: “È stata una lunga gara ed una lunga giornata. Dal primo giro in poi, tutto è andato storto. Non so chi fosse, ma qualcuno si è girato davanti a me alla prima curva. Io lo stavo evitando e poi mi sono girato anch’io… successivamente ho avuto un contatto in Curva 9 e da lì la macchina non era più la stessa. Ho faticato a rimanere in pista. Non riuscivo a stare in strada, il volante era messo male e mancava un pezzo dell’alettone anteriore. Si trattava solo di sopravvivere da quel momento in poi. Non bene”.

OMNISPORT | 15-11-2020 16:35