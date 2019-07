Bottas in pole, ottimo Leclerc. Male Vettel

Valtteri Bottas ha conquistato la pole position nelle prove ufficiali del Gran Premio di Gran Bretagna. A Silverstone il pilota finlandese ha preceduto il compagno della Mercedes Lewis Hamilton fissando il nuovo primato della pista in 1’25.093: per lui è la decima pole in carriera. Terzo tempo a 8 centesimi per un ottimo Leclerc, a suo agio su una pista sfavorevole alla Ferrari. Sesto un deludente Vettel.

In Q1 primeggia Hamilton, che segna il nuovo record provvisorio della pista con il tempo di 1’25.513. Bene Leclerc che conferma la crescita nelle terze libere, è secondo a due centesimi. Poi il vincitore del Gran Premio d’Austria Verstappen, più indietro Vettel. Esclusi Magnussen, Kvyat, Stroll, Russell e Kubica.

E’ di Leclerc il miglior tempo in Q2: il ferrarista si mette alle spalle le Mercedes di Bottas e Hamilton. Qualche difficoltà in più per Vettel (causa gomme), che piazza il quinto tempo all’ultimo tentativo salvandosi dall’eliminazione. Fuori Giovinazzi, Raikkonen, Sainz, Grosjean, Perez.

Q3 palpitante, le Mercedes dimostrano ancora una volta di averne di più: Bottas fissa il nuovo primato del circuito con il tempo di 1’25.093, battuto anche il suo compagno di scuderia Hamilton. Leclerc è terzo, poi le Red Bull di Verstappen e Gasly, quindi Vettel.

Griglia di partenza (primi dieci)

Bottas

Hamilton

Leclerc

Verstappen

Gasly

Vettel

Ricciardo

Norris

Albon

Hulkenberg

SPORTAL.IT | 13-07-2019 16:17