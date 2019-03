Bottas: "La gara della vita"

Valtteri Bottas ha commentato felice il trionfo in Australia, la prima gara del Mondiale 2019: "Gara della vita? Sto ancora realizzando. Non saprei cosa dire la partenza è stata buona, la mia miglior gara di sempre, non so cosa sia successo, mi sono sentito benissimo, la macchina andava alla grande e sono contentissimo di quello che ho fatto oggi".

Il finlandese si è anche aggiudicato il punto per il giro più veloce: "Avevo un passo veloce ho voluto provarci, magari rischiavo di consumare le gomme ma ne è valsa la pena. Ho fatto un gran lavoro in inverno. All'inizio ho gestito la gara poi ho visto che stava aumentando il distacco".

SPORTAL.IT | 17-03-2019 08:30