Bottas: "Russell-Mercedes? Cercherò di evitarlo"

Il pilota della Mercedes Valtteri Bottas ha commentato così l’ipotesi di un possibile avvicendamento con George Russell nella prossima stagione: “Sono sicuro che gli inglesi vorrebbero vederci scambiare di abitacolo, ma io cercherò di evitarlo. Tutto quello che so è che io ho un contratto per il prossimo anno”.

Sulla sua stagione: “Posso solo dire che da Imola in poi ho vissuto una serie davvero sfortunata. Prima di Abu Dhabi non ricordavo nemmeno l’ultima volta in cui sono salito sul podio. Ho dato il massimo per cercare di mostrare il mio valore”.

OMNISPORT | 14-12-2020 09:26