Botto a Parigi, apprensione al Roland Garros: poi la spiegazione

Qualche istante di grande apprensione a Parigi per una forte esplosione, udita intorno a mezzogiorno di mercoledì nella capitale francese e in tutta la Regione de l’Ile-de-France. Inclusi i campi dove è in corso di svolgimento il torneo del Roland Garros.

Durante la partita tra Stanislas Wawrinka e Dominik Koepfer, infatti, un forte scoppio ha indotto i due tennisti a interrompere la partita tra qualche dubbio e un pizzico di apprensione. Nel silenzio più totale, il tedesco si è fermato poco prima di andare a servizio e ha lanciato un’occhiata al collega, in preda a una reazione molto simile.

Poco più tardi è stata la Prefettura locale a fare chiarezza, informando via Twitter che tale rumore era stato provocato da un jet che aveva superato il muro del suono. Contribuendo però a gettare nell’allarme Wawrinka e Koepfer per qualche istante sulla terra rossa parigina.

OMNISPORT | 30-09-2020 15:58