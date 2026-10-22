Prima la mano di De Winter e poi la follia di Maignan che lascia in dieci la sua squadra inguaiano il Milan, sotto di due reti dopo mezz'ora e obbligato a una rimonta disperata contro il Bournemouth

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Inizio di match da incubo per il Milan in casa del Bournemouth, avanti di due reti in mezz’ora con due rigori, il secondo dei quali nato da una follia del capitano Mike Maignan, che sugli sviluppi di un calcio d’angolo ha messo le mani in faccia a Tyler Adams proprio sotto lo sguardo dell’arbitro, che non ci ha pensato due secondi a estrarre il cartellino rosso ai danni del portiere, costretto così a lasciare la sua squadra sotto di due uomini e con l’arduo compito di rimontare di due reti per evitare la sconfitta.

De Winter mette subito in salita la partita per il Milan

Galvanizzati dalla sfida contro una società storica come il Milan il Bournemouth parte subito forte, voglioso di regalare una serata di festa ai propri tifosi, non così abituati a questi palcoscenici e a queste sfide. La spinta degli inglesi produce subito i suoi frutti, soprattutto grazie a un errore grossolano di De Winter, che sugli sviluppi di un corner salta tenendo il braccio molto largo e che sfiora il pallone. Un fallo inizialmente non ravvisato dal direttore di gara, che però viene richiamato a guardare dal Var e, una volta rivista l’azione, non può fare altrimenti che concedere la massima punizione ai padroni di casa, con l’ex conoscenza della Serie A Justin Kluivert che spiazza Maignan e porta in vantaggio il Bournemouth all’8’.

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Follia di Maignan, rosso e altro rigore: il capitano inguaia i rossoneri

A peggiorare, e di gran lunga, le cose per il Milan ci messa circa 20’ più tardi il capitano Maignan, autore di una vera e propria follia, ancora una volta sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Prima ancora che la palla possa arrivare ai giocatori in area infatti il portiere rossonero stende con una manata in faccia Adams, che dal canto suo accentua molto la spinta, dopo essere stato provocato. Un gesto plateale e compiuto direttamente sotto lo sguardo attento dell’arbitro, che ferma immediatamente il gioco ed estrae il cartellino rosso nei confronti di Maignan, confermato dopo una revisione del Var.

Il Milan si ritrova dunque in inferiorità numerica a partire già dalla mezz’ora e con un altro rigore da affrontare, questa volta con in porta il giovanissimo Lorenzo Torriani, entrato al posto di Omari Hutchinson, che però, come il suo precedessore, si fa spiazzare da Marcus Tavernier, che porta avanti di due reti il Bournemouth, che inizia così a pregustare una storica vittoria.