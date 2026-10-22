Amorim ridisegna il Milan per la trasferta inglese: Tomori ritrova spazio come terzino destro, la scelta per l’attacco. Ecco come giocheranno le due squadre

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Il Milan fa visita al Bournemouth in occasione della terza giornata di Europa League. Trasferta inglese in condizioni rimaneggiate per Amorim, che ha perso anche Ramos. Il tecnico ha scelto il sostituto del portoghese tra Camarda e Cisse, rilancia Tomori e lascia a riposo Modric e Rabiot. Entrambe le squadre hanno vinto le due sfide precedenti: i rossoneri puntano a espugnare il Vitality Stadium per avvicinarsi alla qualificazione diretta agli ottavi di finale.

Milan, le scelte di Amorim: nuova chance per Tomori

Al Vitality Stadium scenderà in campo un Milan rivoluzionato. Tra infortuni e turnover, Amorim affronterà il Bournemouth con un undici inedito. Tra i pali, però, non si cambia: ci sarà sempre capitan Maignan. Sulla destra toccherà a Tomori, mentre la corsia mancina sarà occupata da Estupinan. Al centro della difesa ci saranno De Winter e Pavlovic. Riposo per Modric e Rabiot: in mediana giocheranno Musah e Jashari. Sulla trequarti agiranno Hutchinson, Loftus-Cheek e Moreira.

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Camarda o Cisse: chi sarà il sostituto di Ramos

L’infortunio di Ramos è meno grave del previsto, come confermato da Amorim nella conferenza stampa della vigilia. La risonanza magnetica ha dato esito negativo, per cui l’attaccante portoghese potrebbe essere tenuto a riposo contro l’Udinese per poi essere già a disposizione contro il Bologna nel turno infrasettimanale. Ma l’assenza dell’ex PSG ha aperto il ballottaggio tra Camarda e Cisse per il ruolo di punta. Pur essendo il primo l’unica vera alternativa a Ramos, Amorim ha scelto di puntare sull’ex Catanzaro, reduce dalla tripletta da sogno al Salisburgo nel precedente impegno di Europa League.

Bournemouth: gioca Di Gregorio, c’è Antonio Silva

Seconda presenza stagionale per Di Gregorio, preferito a Petrovic. In difesa, occhi puntati su Antonio Silva, 22enne difensore portoghese a lungo corteggiato proprio dal Milan. Alla fine l’hanno spuntata le Cherries, che hanno investito 25 milioni. I pericoli maggiori arrivano dal reparto offensivo, dove Marco Rose punta sul talento di Tavernier e del figlio d’arte Kluivert. Il brasiliano Evanilson è il terminale offensivo del Bournemouth.

Bournemouth-Milan: le formazioni ufficiali