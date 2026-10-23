Bournemouth-Milan, moviola: due rigori e un rosso in meno di mezzora ma l’errore dell’arbitro è stato a favore dei rossoneri

La prova dell’arbitro Fotias al Bournemouth Stadium nella terza giornata di Europa League analizzata ai raggi X, il fischietto greco ha ammonito 5 giocatori

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Cinque ammoniti, un espulso, due rigori concessi: serata tutt’altro che semplice per il greco Fotias che ha mostrato autorevolezza anche se qualche episodio fa discutere. Vediamo cosa è successo al Bournemouth Stadium nella terza giornata di Europa League.

Bournemouth-Milan, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Si mette subito male per il Milan. All’8′ per un tocco di mano di Koni De Winter sul colpo di testa di Evanilson, dopo l’intervento del Var l’arbitro assegna un rigore che Kluivert realizza. Primo giallo al 16′, è per Diakité . Al 28′ la serata diventa tragica: su azione d’angolo Adams rimane a terra in area piccola dopo uno scontro con Maignan. L’arbitro estrae il cartellino rosso per il portiere francese e assegna un altro calcio di rigore agli inglesi. Il Var conferma che il portiere colpisce Adams (a sua volta ammonito) con una manata al volto nel tentativo di allontanarlo.

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L’arbitro grazia il Milan

Proteste vane dei rossoneri. Esce Hutchinson per far posto a Torriani che nulla può sul tiro dagli 11 metri di Tavernier. Al 35′ ammonito Estupinan. Al 64′ Tomori sbaglia un controllo e stende Evanilson, la palla è ancora degli inglesi che potrebbero andare in porta, ma l’arbitro decide di fermare il gioco e ammonire il giocatore del Milan, salvando i rossoneri. All’81’ giallo a De Winter per un fallo su Doak. All’84’ il tris su punizione, firmato da Adli. Dopo 3′ di recupero finisce 3-0.

Chi è l’arbitro Fotias

Classe ’89, Vassilis Fotias, greco, esordisce nella massima serie ellenica, Souper Ligka Ellada, il 20 ottobre 2018 dirigendo PAS Giannina-Panaitōlikos (0-2). Viene promosso internazionale nel 2021 e fa il suo debutto come arbitro UEFA dirigendo l’incontro valido per il primo turno preliminare di UEFA Conference League tra Sfîntul Gheorghe-Partizani Tirana (2-3). Il 28 luglio 2024 viene selezionato per dirigere la finale del campionato europeo under 19 Spagna-Francia (2-0)

L’arbitro ha ammonito 5 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Meintanas e Papadakis con Tsakalidis IV uomo, l’olandese Higler al Var e l’austriaco Kijas all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Diakité, Adams, Tomori, Estupinan, De Winter, espulso Maignan.