Bove mostra la cicatrice sul costato e commuove con l'ultimo post social: quando e dove può tornare a giocare

Il centrocampista della Roma ha mostrato per la prima volta il segno dell'operazione al cuore dello scorso dicembre, dopo il malore in Fiorentina-Inter

Edoardo Bove mostra la cicatrice sul costato dopo il malore in campo che lo ha colpito nei primi minuti di Fiorentina-Inter della passata stagione. Il centrocampista azzurro si mette a nudo per la prima volta dal dramma e lo fa da testimonial d’eccezione per l’ultima campagna del marchio Prada per la nuova fragranza Paradigme.

Bove modello per Prada

“Ogni cicatrice racconta chi sei. Come sei cresciuto. Dove ti sei perso. E come hai ricominciato. Crea il tuo paradigma. C’è sempre un altro modo”, questo un estratto dello spot condiviso su social dall’ex Fiorentina operato al cuore lo scorso dicembre e oggi pronto a rivelare al mondo il segno lasciatogli sulla pelle da quel delicato passaggio della sua vita.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’emozionante spot

Nello spot, Bove posa come modello, va in bicicletta in cerca di scorci da fotografare, corre, nuota, urla e narra la sua storia, che sposa alla perfezione il messaggio veicolato dal noto marchio di moda per il suo nuovo profumo. Poi, un attimo, un momento, “ogni cicatrice racconta chi sei” la mano svela il segno sul costato. Un segno da cui Bove rinasce e trova un “nuovo modo per volare”.

Un futuro tutto da scrivere

Uno spot potente e vivo, che rimanda inevitabilmente a quei tragici momenti e che invia un messaggio di speranza e di resilienza verso un futuro da abbracciare, da ricostruire e da amare, anche quando sembra che il mondo ti abbia tolto tutto. Inevitabile la pioggia di like, cuori e gli incoraggiamenti per Bove, che vede comparire tra i like e i messaggi gli ex compagni Calafiori, Colpani, Mandragora.

Quando può tornare in campo Bove?

Ma quale futuro aspetta Edoardo? Lo scorso luglio, è tornato a essere un giocatore della Roma, che sta valutando insieme a lui l’evolvere della situazione per comprendere i reali margini di un ritorno al professionismo, verosimilmente in un campionato estero, viste le restrizioni della Serie A. I giallorossi restano, dunque, al fianco di Bove, che ha sfruttato quello che si augura possa essere solo una pausa forzata e momentanea per reinventarsi come testimonial e modello e, con il supporto di Casa Viola, restituire nuovo lustro alla scuola calcio della Boreale, nella quale ha dato i primi calci a un pallone.