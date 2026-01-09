Bove come Eriksen, risoluzione con la Roma e ritorno in campo in Inghilterra: vicino l’accordo col Watford

Finalmente si avvicina il ritorno in campo di Edoardo Bove dopo il malore accusato nel 2024. Il centrocampista azzurro dopo la risoluzione con la Roma dovrebbe trasferirsi in Inghilterra al Watford per tentare l'assalto alla Premier League

La multimedialità quale approccio personale e professionale. Ama raccontare lo sport focalizzando ogni attenzione sul tempo reale: la verità della dirette non sono opinioni ma fatti

Edoardo Bove intravede la luce in fondo al tunnel. A distanza di oltre un anno dall’arresto cardiaco accusato contro l’Inter, il centrocampista azzurro dopo la risoluzione consensuale del contratto che lo lega alla Roma potrebbe tornare in campo nel secondo campionato inglese con il Watford, con cui – stando a Fabrizio Romano – sarebbe vicino all’accordo.

La risoluzione con la Roma

Il primo passo per il ritorno in campo di Bove è necessariamente la risoluzione del contratto con la Roma, per la quale non dovrebbero esserci. L’installazione del defibrillatore sottocutaneo dopo l’arresto cardiaco che l’1 dicembre 2024 aveva tenuto tutti gli appassionati e i tifosi con il fiato sospeso impedisce infatti al centrocampista azzurro di riprendere l’attività agonistica in Serie A, motivo per cui Edoardo è ora alla ricerca di una sistemazione all’estero.

Bove vicino al Watford

Sistemazione che secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Fabrizio Romano Bove avrebbe già trovato. Il centrocampista azzurro sarebbe infatti vicino al trasferimento al Watford, società di proprietà della famiglia Pozzo che attualmente milita in Championship dove si trova al sesto posto, che se mantenuto fino al termine della stagione gli consentirebbe di disputare i playoff per tentare la promozione in Premier League.

Una soluzione alla Eriksen per Bove

La scelta di Bove di trasferirsi in Inghilterra ricorda molto da vicino quella presa da Christian Eriksen, che dopo il malore accusato in campo con la Danimarca nell’estate del 2021 risolse il proprio contratto con l’Inter, sempre in seguito all’innesto di un defibrillatore sottocutaneo, per poi trasferirsi inizialmente al Brentford in Premier League per sei mesi e poi vedere la propria carriera riprendere il volo con il passaggio al Manchester United, dove rimase i successivi tre anni. Insomma, un esempio certamente positivo per Edoardo, che spera di poter riprendere quella carriera promettente ma interrotta troppo presto in seguito al quello sciagurato primo dicembre.