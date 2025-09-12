Bove saluta la Fiorentina, dall’accoglienza alla paura il racconto di un legame profondo: cosa lo aspetta alla Roma

Il centrocampista ha dedicato una lettera d’addio al club viola che l’ha seguito dopo l’arresto cardiaco in campo

Una doppia rinascita: così Edoardo Bove descrive la Fiorentina nella lettera d’addio al club e ai tifosi viola pubblicata sui social. Tornato alla Roma, il centrocampista ora attende speranzoso di poter tornare a giocare.

Il legame di Bove con la Fiorentina

La Fiorentina ha rappresentato una tappa fondamentale per Edoardo Bove, che sul suo profilo Instagram ha dedicato una lettera d’addio alla squadra viola e ai suoi tifosi, lasciati per tornare alla Roma. In viola il centrocampista ha vissuto il momento più difficile della sua carriera, l’arresto cardiaco in campo avvenuto nella partita con l’Inter del 1 dicembre 2024: ma per Bove la Fiorentina è soprattutto ricordi felici.

La lettera social alla Viola

“Cara ACF Fiorentina, Ti ringrazio dal profondo del cuore – scrive Bove nel post pubblicato sul suo profilo Instagram – Mi sei stata vicina nel momento più difficile della mia vita e questo non lo dimenticherò mai. Ci abbiamo provato in tutti i modi… Mi piace pensare però, che la nostra storia insieme non finisca qui!”. Bove ringrazia poi anche i tifosi, promettendo di portare il loro amore sempre con sé, prima di chiudere la sua lettera con una dedica a Firenze in maniera commovente.

La doppia rinascita a Firenze

“Cara Firenze, sono arrivato in un momento di debolezza e mi hai fatto subito sentire a casa”, ha scritto Bove, ricordando di essere arrivato alla Fiorentina perché non considerato ancora maturo per poter giocare nella Roma, che ne ha conservato il cartellino. L’altro momento ricordato da Bove, ovviamente, riguarda l’arresto cardiaco e il recupero da quel drammatico episodio. “Poi sono caduto, e mi hai dato la forza di rialzarmi – ha concluso Bove -. Te ne sarò per sempre grato! Firenze sei stata due volte Rinascita”.

Il futuro di Bove alla Roma

Ma qual è il futuro di Bove? Il giocatore ha un contratto con la Roma fino al 2028, ma non potrà scendere in campo con i giallorossi fino a quando indosserà il defibrillatore cardiaco impiantatogli dopo l’arresto cardiaco. Gli accertamenti realizzati a inizio estate hanno fotografato una situazione positiva per il centrocampista, che dovrà però ancora attendere prima di tornare in campo.