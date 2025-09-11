Bove torna alla Fiorentina: l'accoglienza è da brividi. Da Eriksen l'assist per una nuova chance in campo

Emozioni al Viola Park per la visita dell'ex centrocampista, fermo da dicembre dopo il malore accusato contro l'Inter. Spunta una nuova possibilità sul ritorno in campo

Tu chiamale, se vuoi, emozioni. Vibranti. Sincere. Potenti. Di quelle che a fatica si riescono a contenere. Bove è tornato al Viola Park e la Fiorentina gli ha tributato un’accoglienza da brividi. E da Eriksen ecco l’assist che potrebbe agevolare anche il suo ritorno in campo.

Fiorentina, il ritorno da brividi di Bove

La vita di Edo è stata stravolta dal malore in campo accusato quel maledetto 28 novembre nel match di campionato contro l’Inter che gli ha poi impedito di far ritorno sul rettangolo verde.

Rientrato alla Roma, il legame con la Fiorentina è rimasto saldo, profondo, anche perché da parte del club di Rocco Commisso ha sempre ricevuto massimo sostegno. E così, oggi, Bove ha fatto visita al Viola Park, come documentato dai toscani sui social. Accolto dagli abbracci e dagli applausi di calciatori e staff tecnico, il 23enne ha fatto fatica a non lasciarsi andare alle lacrime.

Social impazziti: l’appello dei tifosi

“Che bello rivederti, Edo” ha scritto la Fiorentina sui suoi canali social. E i tifosi hanno risposto con il pieno di like. “Sempre con noi” scrive Fioreviola. “Torna, ti prego” aggiunge Squiddy. “Viola per sempre” aggiunge Fulvia. “Teniamocelo” suggerisce Leonardo. “Che bravo ragazzo, non merita di stoppare la sua carriera” commenta Angelo.

Insomma, tutto il popolo gigliato si stringe attorno a un calciatore che in pochi mesi è riuscito a lasciare il segno. Al momento il suo futuro resta un rebus, visto che le norme italiane vietano a un calciatore cui è stato impianto un defibrillatore cardiaco sottocutaneo di scendere in campo.

Da Eriksen l’assist per una nuova possibilità

Nuova sfida in Germania per Christian Eriksen. Il 33enne centrocampista danese lasciò l’Inter proprio per via del defibrillatore, rilanciando la sua carriera in Inghilterra prima col Brentford e poi col Manchester United.

Ora il passaggio al Wolfsburg con cui ha firmato un contratto di due anni. Ecco, proprio la Bundesliga potrebbe offrire una possibilità a Bove, visto che è uno di quei campionati che non chiude le porte ai giocatori dotati di questo dispositivo salvavita.