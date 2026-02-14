Bove ritorna al calcio, 11 minuti di felicità col Watford a oltre un anno dal malore: social in festa

Il centrocampista per la prima volta in campo dal malore che lo colpì in Fiorentina-Inter: ha debuttato in Championship contro il Preston North End

Undici minuti di felicità per Edoardo Bove, tornato oggi in campo a oltre un anno di distanza dall’arresto cardiaco che lo colpì durante Fiorentina-Inter della scorsa serie A: il centrocampista ha debuttato con la maglia del Watford nella gara di Championship contro il Preston North End.

Più di un anno, anzi quattordici mesi di lunga attesa: oggi, però, Edoardo Bove ha potuto realmente riassaporare cosa significa essere un calciatore. Il centrocampista ex Roma e Fiorentina è infatti tornato in campo in Inghilterra con la maglia del Watford, nella gara di Championship – la serie B inglese – sul campo del Preston North End. L’ultima volta che Bove aveva giocato una gara ufficiale era il 1 dicembre 2024: l’arresto cardiaco che lo colpì quel giorno, durante Fiorentina–Inter, poteva mettere fine alla sua carriera.

Dopo un intervento chirurgico e una lunga attesa, invece, Bove è tornato ad essere un calciatore in Inghilterra, dove il regolamento permette di scendere in campo anche a chi, come lui, indossa un defibrillatore sottocutaneo. Il Watford ha creduto in lui, nelle sue qualità e nella sua voglia di riscatto, ingaggiandolo a gennaio con un contratto piuttosto lungo, che scadrà nel giugno 2031. Già nelle scorse settimane il tecnico del club inglese, Edward Still, aveva manifestato la volontà di convocarlo per una gara ufficiale. La convocazione è arrivata questa settimana e oggi Bove è potuto tornare a vivere l’atmosfera della partita.

È avvenuto sul campo del Preston North End, alla 32a giornata di una Championship che vede il Watford in lotta per entrare in zona playoff (attualmente è 7°). All’86’, sul punteggio di 2-2, Bove ha preso il posto di Imran Louza, aiutando la squadra a portare a casa un pareggio che comunque tiene in corsa il Watford per gli spareggi promozione. Contando il recupero, Bove è rimasto sul terreno di gioco per ben 11 minuti. A fine gara il centrocampista non ha tradito alcuna emozione, mentre sui social è scattata la festa.

Tanti gli auguri e i complimenti ricevuti online da Bove: numerosi i tifosi di Roma e Fiorentina, ma tanti post sono arrivati anche da semplici appassionati di calcio. “Bove manca da morire a Firenze, a me ancora di più”, scrive Maxim su X. “Bentornato e in bocca al lupo, Edo”, aggiunge Cicus. “Finalmente Edo! Ti riprenderai tutto”, l’augurio di Ali. “Un nuovo inizio per Bove: chi ama il calcio non può non essere felice per la sua storia”, sottolinea Usman. “Che bel momento quando ha rimesso piede in campo”, commenta Aqeel.