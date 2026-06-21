Boxe, a Michael Magnesi non riesce l'impresa: Ryan Garner domina e ai punti fa suo il titolo vacante superpiuma WBC

A Southampton arriva una sconfitta per decisione unanime per Michael Magnesi: troppo più solido e continuo Ryan Garner, che conquista il titolo vacante e rovina i sogni di gloria del laziale

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Si sapeva che sarebbe servita un’impresa, ma la montagna che s’è presentata agli occhi di Michael Magnesi ha finito per rivelarsi troppo impervia. Tanto che il “lupo solitario” ha dovuto inchinarsi alla superiorità di Ryan Garner, l’imbattuto pugile britannico che davanti al pubblico amico di Southampton ha dominato un match oggettivamente mai in discussione. Così il titolo dei pesi superpiuma WBC, lasciato vacante da O’Shaquie Foster (in procinto di passare alla categoria leggeri), ha preso la via dell’Inghilterra: Garner non ha permesso a Magnesi di avere una benché minima opportunità di insidiarlo, e nel tripudio dello Stadium of Light ha fatto felici migliaia di concittadini, estasiati dalla prova del loro beniamino.

Match a ritmo folle, ma Magnesi ha solo da perderci

La generosità non è bastata a Magnesi, che ha provato a gettare il cuore oltre l’ostacolo, ritrovandosi però da subito a fare i conti con un avversario decisamente sul pezzo. I ritmi folli dei primi due round hanno finito per rivelarsi favorevoli molto più al britannico che non al pugile italiano: “Lone Wolf” ha provato a mettere pressione al rivale (ribattezzato “Piranha”), ma senza riuscire a portare colpi puliti.

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Garner invece s’è fatto bastare qualche colpo ben assestato per portare subito i cartellini dei giudici dalla propria parte, anche e soprattutto colpendo l’occhio dei giudici nelle battute conclusive dei primi round, chiusi decisamente all’attacco (con Magnesi che ha sempre un po’ accusato la fatica).

Col mancino il britannico si rivela assai efficace e seppur l’italiano dimostri di avere forza nelle gambe per restare sempre in piedi, in più di un’occasione si ritrova alle corde, costretto unicamente sulla difensiva e impossibilitato a replicare con cognizione di causa. È un copione che va avanti almeno fino al sesto round, quando inevitabilmente il ritmo dell’incontro comincia a calare.

La generosità non basta: Garner vince senza difficoltà

Garner sa perfettamente di essere in vantaggio e sfrutta la situazione a proprio favore. Evitando di andare fuori giri, ma aspettando che sia Magnesi a scoprire la guardia per poi sfruttare lo spazio per colpire. Il pugile italiano ha un sussulto nel settimo round, l’unico che i giudici decidono di assegnargli (forse almeno un altro paio meritavano un verdetto di parità, ma tant’è), ma per provare a ribaltare l’inerzia di un match ormai segnato è perfettamente consapevole che servirebbe un ko.

Tolte un paio di combinazioni meritevoli di nota, Magnesi dimostra però di averne meno del britannico, che anzi cerca di portare colpi continui per provare a chiuderla prima del limite. In realtà al britannico viene meglio provare a gestire la situazione, e rallentando la frequenza delle combinazioni finisce per tenere Magnesi appeso a un filo di speranza.

Le forze però sono quelle che sono: la 12esima ripresa vede nuovamente l’italiano vacillare in avvio, con Garner che senza strafare trova un paio di colpi pesanti che sostanzialmente sigillano il match a suo favore. E non sembra neppure voler cercare troppo il colpo risolutore, accontentandosi di imporsi per decisione unanime ai punti (116-112, 118-110, 119-109).

Dieci anni fa l’ultimo titolo mondiale in Italia con De Carolis

Il digiuno italiano dalle cinture mondiali prosegue senza sosta: sono trascorsi 10 anni dall’ultima cintura, quella conquistata da Giovanni De Carolis nei supermedi WBA. Magnesi ha avuto la sua grande opportunità, ma andare a stanare Garner a casa sua si sapeva che sarebbe stata veramente tosta.

Alla fine per il pugile laziale resta la sensazione di aver tentato la sorte, ma di essersi andato a scontrare contro un pugile superiore. È la terza sconfitta in carriera per il “Lone Wolf” sui 29 match disputati: a 31 anni, chissà se un’occasione così ricapiterà ancora.