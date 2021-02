Canelo non fa sconti a nessuno. Il pugile messicano si conferma Campione del Mondo per i pesi supermedi nelle categorie WBA e WBC, sbarazzandosi di Yildirim in soli tre round. Totale dimostrazione di forza.

All’Hard Rock Stadium di Miami, Canelo non dà una singola chance all’avversario, demolito a suon di pugni (ben 67 a segno). La prossima sfida per il fuoriclasse messicano sarà ora a maggio contro Saunders.

OMNISPORT | 28-02-2021 08:16