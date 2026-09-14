A sorpresa, il CT delle nazionali di pugilato Clemente Russo ha annunciato l'intenzione di tornare sul ring, 5 anni dopo il ritiro. Ma stavolta lo farà nei professionisti.

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

La passione vince su tutto. Quella di Clemente Russo per la boxe, ad esempio: a 44 anni ci si potrebbe tranquillamente godere un po’ di meritato riposo, e invece “Tatanka” ha capito che l’unica cosa che vorrebbe più di ogni altra è tornare sul ring e indossare i guantoni. Lo farà a novembre, quando debutterà nel mondo del pugilato professionistico in quello che (nelle intenzioni) dovrebbe rappresentare un unico match di rientro, senza spingersi più in là con la mente. Accadrà a “The Art of Fighting 14”, dove affronterà il campione italiano dei mediomassimi Momo Elmaghraby, in una serata che verrà trasmessa in esclusiva sulle reti Mediaset.

L’occasione giusta: “Ardeva ancora una fiammella…”

Russo ha annunciato il ritorno sul ring partecipando alla puntata domenicale di Pressing, la trasmissione sportiva (principalmente calcistica) del palinsesto serale delle reti del Biscione. Dove s’è presentato indossando i guantoni d’ordinanza, sorprendendo tutti i presenti e i telespettatori collegati da casa con un annuncio che nessuno sospettava sarebbe mai potuto arrivare.

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“Una fiammella ardeva ancora dentro di me e, dopo una serie di chiacchierate con Edoardo Germani, il patron e fondatore di “The Art of Fighting”, ho sentito che sotto quella fiammella c’era ancora tanta legna che poteva bruciare. Ho avuto una grande carriera da dilettante, non ho mai vinto un titolo mondiale da professionista e a 44 anni non avrò il tempo, certo, però sono qui per farvi vedere cosa sono capace di fare da pro”.

Un ritorno comunque fatto anche di coraggio, ma che non dovrebbe celare alcuna prosecuzione di carriera: l’intenzione è di salire una sola volta sul quadrato, possibilmente scendendo dopo aver disputato un gran match (e perché no, magari dopo averlo anche vinto).

“Tatanka” pronto a stupire: “Mi criticheranno ancora…”

“Tatanka”, 214 vittorie da dilettante in carriera su 269 incontri (con due titoli mondiali e due argenti olimpici), è pronto a stupire affrontando un pugile che ha 16 anni meno di lui. “Ho combattuto contro leggende come Usyk e Wilder, per cui capite bene che non posso avere paura di Momo. Che è un bravo ragazzo, ma avendo 16 anni meno di me ha molta meno esperienza e pertanto sono convinto che gli farò vedere cos’è la boxe.

Sono mesi che mi sto allenando per questo evento: so che molti sono già pronti a criticarmi per il solo fatto che abbia deciso di rientrare in attività, ma tanto lo facevano anche prima che annunciassi il ritiro nel 2021, quindi per me poco cambierà. Diranno che sono tornato per ridare visibilità alla mia immagine, e in parte è così, ma la verità è che sono tornato per far vedere cosa sia il pugilato”.

Dopo il ritiro, avvenuto nel 2021, Russo ha partecipato a molti programmi TV (anche GF Vip e Isola dei Famosi), ma soprattutto dal 2025 è diventato responsabile tecnico e commissario tecnico della nazionale italiana di pugilato.