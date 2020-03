Boxe in lutto: Angelo Rottoli muore a 61 anni

Lutto nel mondo della boxe italiana e lombrada: è morto a 61 anni l'ex pugile bergamasco Angelo Rottoli. Lo ha comunicato la Fpi, che ha espresso il suo cordoglio a nome del presidente Lai.

Rottoli iniziò da dilettante nel 1977, diventando professionista nel dicembre 1981 come peso massimo e conquistando il titolo di campione italiano nel giro di due anni. Nei massimi-leggeri arrivò a competere per il Mondiale Wbc, perdendo per ferita contro il portoricano Carlos De Leon nel 1985.

Nel 1987 diventò campione intercontinentale Wbc nei pesi massimi-leggeri e poi campione europeo sempre nei massimi-leggeri.

SPORTAL.IT | 29-03-2020 16:50